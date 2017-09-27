أمير منطقة جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة الخاصة بمحافظة أحد المسارحة ويلتقي الأهالي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة اليوم، الجلسة الثالثة من جلسات مجلس منطقة جازان في دورة انعقاده الثالثة للعام المالي الحالي والمخصصة لبحث الاحتياجات التنموية بمحافظة أحد المسارحة، وذلك بقاعة الاجتماعات بقصر ريتارا للاحتفالات.وأوضح وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن عبدالله زعلة أن سمو أمير المنطقة افتتح الجلسة بكلمة توجيهية أكد خلالها أهمية الجلسة التي خصصت لبحث احتياجات محافظة الأحد من الخدمات والمشروعات التنموية، كما هي عادة المجلس بعقد واحدة من جلساته في كل دورة انعقاد بإحدى محافظات المنطقة للوقوف على المشروعات المنفذة بها التي تحت التنفيذ وما يحتاجه المواطن من خدمات.وأكد سموه أهمية الدور التكاملي بين مجلس المنطقة والمجلسين البلدي والمحلي بكل محافظة للرفع باحتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها بما يضمن تحديد الاحتياجات وفق آليات وخطط تضمن تنفيذ المشروعات وفق الخطط الزمنية والأوليات المحددة، مشيراً إلى عقد جلسة المجلس بمحافظة الأحد للاجتماع بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي والمشايخ والشباب لتبادل الآراء المختلفة واستعراض العوائق والسلبيات لتجاوزها سعيا للوصول إلى التنمية المتوازنة في جميع المحافظات.وشدد سمو أمير منطقة جازان على ضرورة تنفيذ المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبة حاثا المسؤولين إلى مزيد من العمل الجاد والمخلص.وبين أمين عام مجلس المنطقة أن المجلس بحث خلال الجلسة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن مناقشة وبحث احتياجات محافظة أحد المسارحة والمراكز والقرى التابعة لها في المجالات التعليمية والصحية والمياه والكهرباء وغيرها من المجالات، إضافة إلى جملة من الموضوعات المتعلقة باحتياجات محافظة الريث، حيث استمع الجميع إلى توجيهات سمو أمير منطقة جازان حيالها.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم, أهالي ومشايخ محافظة أحد المسارحة, بحضور محافظ الأحد عبدالله بن محمد الريثي, وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان في كلمته خلال اللقاء, عن سعادته بزيارة محافظة أحد المسارحة والالتقاء بأهاليها وأعضاء المجلس المحلي والمجلس البلدي وتبادل وجهات النظر حول كل ما يعنى بالتنمية في المحافظة، مؤكدا سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تواصل جهودها التنموية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.

وشدد سموه على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول , والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية بلادنا المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية, مبرزا سموه التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن وفي مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية, والتضحية بأرواحهم للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن, ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار .

وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز, أهمية الدور المجتمعي في الحفاظ على أبناء وبنات الوطن ليسهموا في مسيرة التنمية ويقوموا بدورهم في حماية هذا الكيان العظيم وما تحقق فيه من منجزات عظيمه وتسليم الأمانة للأجيال سليمة نقية بإذن الله تعالى.

وتخلل اللقاء, تقديم العديد من الآراء والمقترحات حول الموضوعات التنموية بالمحافظة, واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها.

حضر اللقاء, معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, ووكيل إمارة منطقة جازان المساعد محمد بن سعيد الحجري, ووكيل الإمارة للشؤون التنموية عبدالله بن أحمد زعلة.