‏جامعة جازان تدرب 55 موظفاً في الجوازات وديوان المراقبة العامة

ضمن الاتفاقيات التي وقعتها جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مؤخراً بشأن تدريب منسوبي الإدارة العامة للجوازات ومنسوبي ديوان المراقبة العامة, فقد انخرط في البرنامج التدريبي المعد لهم حوالي 55 متدرباً, تم تدريبهم على مهام الإدارة المكتبية ومهام إدارة الموارد البشرية واللغة الإنجليزية.