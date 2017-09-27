‏جامعة جازان تدرب 55 موظفاً في الجوازات وديوان المراقبة العامة

ضمن الاتفاقيات التي وقعتها جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مؤخراً بشأن تدريب منسوبي الإدارة العامة للجوازات ومنسوبي ديوان المراقبة العامة, فقد انخرط في البرنامج التدريبي المعد لهم حوالي 55 متدرباً, تم تدريبهم على مهام الإدارة المكتبية ومهام إدارة الموارد البشرية واللغة الإنجليزية.
عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان د. محمد بن علي معشي أشار بأن البرنامج التدريبي تم اختياره بعناية وفق أحدث الأنظمة التدريبية تساهم في رفع كفاءة المتدربين مشيرا بأن العمادة جهزت في برنامجها التدريبي قاعات تدريبية مهيأة بكافة الوسائل والتجهيزات, وبواسطة مدربين ذوي كفاءة عالية من داخل العمادة وخارجها.
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