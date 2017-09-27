 إنهاء تكليف مجلس إدارة الرائد وفهد المطوع الرئيس حتى نهاية الموسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إنهاء تكليف مجلس إدارة الرائد وفهد المطوع الرئيس حتى نهاية الموسم ‏جامعة جازان تدرب 55 موظفاً في الجوازات وديوان المراقبة العامة مدير جامعة جازان يصدر قرارات دمج لعدد من إدارات الجامعة أمير منطقة جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة الخاصة بمحافظة أحد المسارحة ويلتقي الأهالي أمير منطقة جازان يزور أحد المسارحة ويدشن عدداً من المشروعات.. ويشرف حفل أهالي محافظة أحد المسارحة.. تعليق الدراسة بالابتدائية الأولى ومجمع المرابي بنات نتيجة التماس كهربائي أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي حكمي نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين “الشرقي” و “السيد” النصر يعقد اجتماعه الشرفي مساء الاثنين القادم أول مصل “شامل” لكل أنواع الإنفلونزا في تاريخ الطب المملكة ترحب بتطور جهود المصالحة الفلسطينية أحوال جازان تدشن شاشات عرض تفاعلية لنشر الرسائل التوعوية

إنهاء تكليف مجلس إدارة الرائد وفهد المطوع الرئيس حتى نهاية الموسم

إنهاء تكليف مجلس إدارة الرائد وفهد المطوع الرئيس حتى نهاية الموسم
المناطق - الرياض

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إنهاء تكليف مجلس إدارة الرائد وتكليف فهد المطوع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم بسبب شبهة تزوير مالية.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة قبل 24 ساعة من البيان الصادر مساء الاثنين عن قرار إعفاء عبدالعزيز التويجري رئيس نادي الرائد من منصبه كرئيس للنادي وتعيين عبدالرحمن العتيبي بمنصب رئيس النادي حتى نهاية الموسم الحالي 1438/1439.

وأكد تركي آل الشيخ، في تصريحات فضائية، أن إنهاء تكليف إدارة نادي الرائد جاء بسبب شبهة تزوير لأوراق مالية، معربًا عن أسفه لوضع نادي الرائد.

وكان المطوع قد رأس نادي الرائد في فترتين سابقة واقترب الموسم الماضي من رئاسة نادي النصر قبل أن يعلن انسحابه من الترشيح في اللحظات الأخيرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>