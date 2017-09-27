إنهاء تكليف مجلس إدارة الرائد وفهد المطوع الرئيس حتى نهاية الموسم

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إنهاء تكليف مجلس إدارة الرائد وتكليف فهد المطوع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم بسبب شبهة تزوير مالية.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة قبل 24 ساعة من البيان الصادر مساء الاثنين عن قرار إعفاء عبدالعزيز التويجري رئيس نادي الرائد من منصبه كرئيس للنادي وتعيين عبدالرحمن العتيبي بمنصب رئيس النادي حتى نهاية الموسم الحالي 1438/1439.

وأكد تركي آل الشيخ، في تصريحات فضائية، أن إنهاء تكليف إدارة نادي الرائد جاء بسبب شبهة تزوير لأوراق مالية، معربًا عن أسفه لوضع نادي الرائد.

وكان المطوع قد رأس نادي الرائد في فترتين سابقة واقترب الموسم الماضي من رئاسة نادي النصر قبل أن يعلن انسحابه من الترشيح في اللحظات الأخيرة.