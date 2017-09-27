 بعد 40 عاماً.. خالد بن عبدالله يعلن رحيله عن الوسط الرياضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بعد 40 عاماً.. خالد بن عبدالله يعلن رحيله عن الوسط الرياضي

بعد 40 عاماً.. خالد بن عبدالله يعلن رحيله عن الوسط الرياضي
المناطق - الرياض

أعلن الأمير خالد بن عبدالله عضو شرف النادي الأهلي اليوم قراره بالابتعاد عن الوسط الرياضي بعد أكثر من أربعين عاماً قضاها في خدمة الرياضة السعودية والنادي الأهلي على وجه الخصوص.

وقال سموه في بيان له: “اتخذت قراري بعد دراسة وافية وقناعة تامة بعدم القدرة على الاستمرار لعدة مبررات يأتي في طليعتها ارتفاع تكاليف ميزانيات النادي، وتعاقداته ومصروفاته ورغبتي في التفرغ لحياتي الخاصة علاوة على دخول الأندية قريبا مرحلة الخصخصة بعد قرار مجاس الوزراء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 20130.

وأكد سموه أنه تفاعلاً مع هذا الحدث الرياضي المنتظر فقد تم العمل على تهيئة النادي الأهلي لاستقبال مرحلة التخصيص بتعزيز الاستقرار المالي والهيكلة القانونية والإدارية، مشيرا في هذا الصدد إلى تكفل سموه بالالتزامات المالية للنادي، وتصفية كافة مستحقات الديون إلى نهاية الموسم الحالي تمهيدا لهذه الخطوة.

وقدم الأمير خالد بن بن عبدالله شكره لجماهير النادي النادي الأهلي واعتزازه بوقفتها الدائمة مع ناديها ومعه شخصياً، مشددا على أهمية الالتفاف حول الأهلي ومساندته من قبل جماهيره ومحبيه في الفترة المقبلة.

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