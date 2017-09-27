“كاس” تلزم الاتحاد بسداد 26 مليون ريال لصالح بيتوركا

قرر محكمة كاس الدولية إلزام نادي الاتحاد بسداد 26 مليون ريال ما يعادل 5 ملايين و 789 ألف يورو لصالح المدرب الروماني فيتور بيتوركا.

كما حكمت كاس لصالح المدرب الروماني بـ 5% من الشرط الجزائي البالغ قدره 4 ملايين و 500 ألف يورو وتبلغ النسبة 225 ألف يورو، بالإضافة للفائدة اليومية قيمتها 616 يورو التي تراكمت على الاتحاد من الـ10 من سبتمبر 2016 حتى الـ10 من أغسطس 2017، والتي بلغت في نهاية المطاف 205 آلاف يورو بجانب رسوم المحكمة الإدارية.

وتبلغ حصة وكيل أعمال بيتوركا، سلطان البلوي الذي يطالب النادي بمبالغ عمولة تصل قيمتها لـ5 ملايين و 160 ألف ريال، حسبما ذكرت عين اليوم.

وكان أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الذي تمت إقالته البارحة على يد هيئة الرياضة، قد استأنف القرار لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية قبل يومين.