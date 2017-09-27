بلدية الخرج تشن حملة على باعة الأرصفة

صادرت بلدية محافظة الخرج متمثلة بادارة الأسواق أكثر من ٩٠٠ كيلو جراما من الخضروات والفواكة مجهولة المصدر، والتي يتم بيعها على الارصفة في سوق السليمانية، من الباعة الجائلين والمخالفين، وذلك ضمن حملاتها اليومية.

‎هذا وتم مصادرة كميات من الاكسسورات والادوات والتي يتم بيعها من قبل باعه مخالفين للأنظمة والإشتراطات البلدية والتي تم فيها تطبيق الغرامه على المخالفين .

‎هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، أن الحملات اليومية للإدارات المخولة والرقابية مستمرة بشكل مكثف ، حرصا على تطبيق الأنظمة والأشتراطات البلدية على المخالفين وحرصا لكل ما يقدم للمواطن والمقيم من سلع تكون ضمن إشتراطات صحة البيئة .