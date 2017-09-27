 نادي عسير الفوتوغرافي يكرم الداعمين والفائزين بالمسابقات الفوتوغرافية للعام المنصرم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نادي عسير الفوتوغرافي يكرم الداعمين والفائزين بالمسابقات الفوتوغرافية للعام المنصرم

نادي عسير الفوتوغرافي يكرم الداعمين والفائزين بالمسابقات الفوتوغرافية للعام المنصرم
المناطق - عسير

كرم نادي عسير الفوتوغرافي مساء اليوم  في مقر النادي بمركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة الداعمين والفائزين في مسابقات التصوير لعام 1438هـ ،واستعرض النادي منجزاته خلالالعام المنصرم كما تم تسليم جوائز مسابقة اليوم الوطني 87 ، وبدء الحفل بكلمة ترحيبية من رئيس النادي رحب فيها بالحضور من رجال الاعمال والاعلاميين والفوتوغرافيين بالمنطقة .

تلى ذلك عرض فيلم عن منجزات النادي خلال العام المنصرم ، عقب ذلك تم تكريم الداعمين للنادي من رجال الاعمال وبعض المؤسسات الحكومية لما لهم من دور فعال في تنميةوتطوير أعضاء النادي ، ومسابقة اليوم الوطني 87 وهم: 

الفائزين بمسابقة اليوم الوطني 87  

المركز الأول موسى الشبعاني 

المركز الثاني جود العلكمي 

المركز الثالث علي القدسي

عقب ذلك تم تكريم الفائزين بالمسباقات الفوتوغرافية للعام المنصرم على المستوى المحلي والدولي بجميع محاور التصوير الفوتوغرافية وهم : 

محمد عبدالقادر البارقي ، عبدالله ظافر الهزاع، سعد بن سعيد آل خرصان ، عبدالقادر عبدالله الغوازي ، علي أحمد السحاري ، أحمد علي عبدالله آل موسى ، فارس منصور طيران ،محمد عبدالله القحطاني ، علي احمد القيسي

تلى ذلك تكريم الداعمين والاعلاميين والجهات الحكومية الداعمة لبرامج وانشطة النادي  .


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