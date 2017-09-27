وظائف إدارية وفنية وصحية في الهيئة الملكية بالجبيل

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل عن طرح وظائف (صحية وإدارية وفنية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والزمالة الطبية.
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– مدير مصادر إدارة الأداء
– أخصائي مشتريات
– أخصائي سلامة
– رئيس قسم محاسبة الأصول
– مدير خدمات التمريض
– مدير ادارة الخدمات الطبية المساعدة
– رئيس قسم المحاكاة الطبية و الانعاش القلبي الرئوي
– كبير رؤساء الخدمات الإكلينيكية المساعدة
– رئيس قسم إدارة الموارد البشرية
– مشرف إدارة التعويضات
– مشرف التطوير التنظيمي
– أخصائي قوى عاملة/ أخصائي قوى عاملة أعلى
– أخصائي سياسات/ أخصائي سياسات أعلى
– ممرض مسجل
– رئيس قسم الاسنان (إستشاري)
– استشاري جراحة تجميل
– استشاري طب اطفال
– استشاري طب أسرة
– استشاري غدد صماء كبار
– استشاري طب طوارئ
– استشاري شبكية عيون
– استشاري عيون للأطفال
– استشاري جراحة عامة
– استشاري قلب كبار
– استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة
– استشاري جراحة عظام
– استشاري جهاز هضمي كبار
– استشاري أعصاب كبار / أطفال
– استشاري حساسية و مناعة أطفال
– استشاري جراحة مخ وأعصاب
– أخصائي جراحة مخ وأعصاب
– أخصائي طب الأسرة
– أخصائي أسنان أطفال
– أخصائي طب طوارئ
– أخصائي علاج وظيفي
– فني / تقني تخدير
– فني بصريات
– مشرف أخصائيي طب طوارئ
– أخصائي نطق
– تقني أشعة
– فني قسطرة قلب
– فني تجبير
– فني تعقيم مركزي
– أخصائي علاج تنفسي
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط اعتباراً من الإثنين 1439/1/12هـ ولمدة (14 يوماً) وسيتم الاتصال بمن تقبل طلباتهم مبدئياً، وعدم الاتصال على المتقدم يعتبر بمثابة اعتذار رسمي بعدم قبول طلبه.
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