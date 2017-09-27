 وظائف إدارية وفنية وصحية في الهيئة الملكية بالجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية وفنية وصحية في الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف إدارية وفنية وصحية في الهيئة الملكية بالجبيل
المناطق - وكالات

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل عن طرح وظائف (صحية وإدارية وفنية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والزمالة الطبية.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مدير مصادر إدارة الأداء
– أخصائي مشتريات
– أخصائي سلامة
– رئيس قسم محاسبة الأصول
– مدير خدمات التمريض
– مدير ادارة الخدمات الطبية المساعدة
– رئيس قسم المحاكاة الطبية و الانعاش القلبي الرئوي
– كبير رؤساء الخدمات الإكلينيكية المساعدة
– رئيس قسم إدارة الموارد البشرية
– مشرف إدارة التعويضات
– مشرف التطوير التنظيمي
– أخصائي قوى عاملة/ أخصائي قوى عاملة أعلى
– أخصائي سياسات/ أخصائي سياسات أعلى
– ممرض مسجل
– رئيس قسم الاسنان (إستشاري)
– استشاري جراحة تجميل
– استشاري طب اطفال
– استشاري طب أسرة
– استشاري غدد صماء كبار
– استشاري طب طوارئ
– استشاري شبكية عيون
– استشاري عيون للأطفال
– استشاري جراحة عامة
– استشاري قلب كبار
– استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة
– استشاري جراحة عظام
– استشاري جهاز هضمي كبار
– استشاري أعصاب كبار / أطفال
– استشاري حساسية و مناعة أطفال
– استشاري جراحة مخ وأعصاب
– أخصائي جراحة مخ وأعصاب
– أخصائي طب الأسرة
– أخصائي أسنان أطفال
– أخصائي طب طوارئ
– أخصائي علاج وظيفي
– فني / تقني تخدير
– فني بصريات
– مشرف أخصائيي طب طوارئ
– أخصائي نطق
– تقني أشعة
– فني قسطرة قلب
– فني تجبير
– فني تعقيم مركزي
– أخصائي علاج تنفسي

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط اعتباراً من الإثنين 1439/1/12هـ ولمدة (14 يوماً) وسيتم الاتصال بمن تقبل طلباتهم مبدئياً، وعدم الاتصال على المتقدم يعتبر بمثابة اعتذار رسمي بعدم قبول طلبه.

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