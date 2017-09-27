رموز تعبيرية جديدة على “واتساب”

كشف تطبيق “واتساب” المملوك لـ”فيسبوك”، مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية التي سيتم الاعتماد عليها في التطبيق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال موقع “بيزنس إنسايدر” إن الوجوه التعبيرية، التي كشفها حساب “إيموجي بيديا” على تويتر، تبدو مشابهة لتلك الخاصة بأبل.

وذكر “إيموجي بيديا” أن واتساب جهز وجوها تعبيرية خاصة به، رغم أنها لا تختلف كثيرا عن الموجودة حاليا، مشيرا إلى أنها ستظهر على أجهزة المستخدمين قريبا.

وكان “واتساب” في السابق يستخدم الوجوه التعبيرية الخاصة بـ”أبل”، ليس فقط على أجهزة آيفون، بل حتى على أجهزة أندرويد وويندوز.