أول متحدثة رسمية سعودية: وضع المرأة في تطور دائم.. وقيادة المرأة سيترك أثرا إيجابيا

لاقى قرار إعطاء المرأة السعودية الحق في قيادة السيارة استحساناً كبيراً في المملكة، ليس فقط لأنه يعطي للمرأة حرية الحركة، ولكنه سيترك أثراً إيجابياً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

هكذا بدأت أول متحدثة رسمية للسفارة السعودية في واشنطن، فاطمة باعشن، تعليقها على القرار الملكي الذي وُصف بـ”التاريخي”، مشيرة إلى أن وضع المرأة السعودية في تطور دائم.

وأضافت أن القيادة السعودية تتخذ “السياسات المناسبة التي تعكس التغير الجذري الذي يحدث”.

باعشن، وهي أول امرأة سعودية تعين في منصب “المتحدث الرسمي”، قالت إن ردود الأفعال على القرار السامي في الولايات المتحدة الأميركية كانت “داعمة للغاية، نظراً للمسار الإيجابي الذي تسير عليه حقوق المرأة في المملكة”.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على المناحي الاقتصادية في المملكة، فالقرار ما هو إلا خطوة إلى الأمام في طريق تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل اعتماد الدولة على البترول، وتشجيع المواطنين على الانضمام للقوة العاملة.

فبحسب الإحصاءات، هناك حوالي 800 ألف سائق، معظمهم من جنوب آسيا، يعملون لدى سيدات سعوديات.

وترى أن القرار الخاص بقيادة المرأة، سوف يزيد من نسبة انضمام المرأة لسوق العمل، حيث إن أحد المعوقات التي كانت تمنعها من الانضمام للقوى اعاملة هي تكلفة الانتقال. وأضافت: “هذه السياسة الجديدة ستساعد في تحقيق أهداف الرؤية”.