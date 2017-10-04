 الإحصاء: 803 آلاف عاطل عن العمل في المملكة منذ 15 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الإحصاء: 803 آلاف عاطل عن العمل في المملكة منذ 15 عاما

الإحصاء: 803 آلاف عاطل عن العمل في المملكة منذ 15 عاما
المناطق - الرياض

وصل إجمالي المتعطلين عن العمل في السعودية (15 سنة فأكثر) خلال الربع الثاني من العام الحالي 2017 نحو 803 آلاف متعطل ومتعطلة، بزيادة نحو 25 ألف متعطل مقارنة بالربع الأول لـ 2017، وذلك وفقا للتقرير الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي المتعطلات الإناث نحو 423 ألف متعطلة، بارتفاع عن الربع الأول من العام الحالي نحو سبعة آلاف متعطلة من إجمالي المتعطلين في السعودية.

ووصل إجمالي الذكور المتعطلين في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 379 ألف متعطل، بارتفاع نحو 20 ألف متعطل مقارنة بالربع الأول لـ 2017.

وأشار تقرير الإحصاء الذي نشرته “عكاظ” إلى أن إجمالي المتعطلين السعوديين (15 سنة فأكثر) بلغ في الربع الثاني من العام الحالي نحو 736 ألف متعطل سعودي وسعودية، بزيادة نحو 14 ألف متعطل عن الربع الأول من 2017.

ووصل إجمالي المتعطلين الذكور (15 سنة فأكثر) نحو 333 ألف متعطل، بزيادة نحو تسعة آلاف متعطل، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وبلغ إجمالي المتعطلات السعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من العام الحالي نحو 402 ألف متعطلة بارتفاع نحو أربعة آلاف متعطلة.

وبين التقرير أن إجمالي المتعطلين غير السعوديين (15 سنة فأكثر) وصل في الربع الثاني من 2017 إلى نحو 66 ألف متعطل، بزيادة بلغت 13 ألفا، وبلغ إجمالي المتعطلين غير السعوديين (15 سنة فأكثر) الذكور 45 ألف متعطل، بزيادة عن الربع الأول من العام الحالي التي بلغت 11 ألف متعطل.

ووصل إجمالي المتعطلات غير السعوديات (15 سنة فأكثر) نحو 20 ألف متعطلة، بزيادة بلغت نحو 2000 متعطلة غير سعودية. وذكر التقرير أن إجمالي قوة عمل السكان (15 سنة فأكثر) انخفضت في الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغت 13.3 مليون، بعدما وصلت في الربع الأول من العام الحالي نحو 13.4 مليون، وإجمالي قوة العمل للسكان (15 سنة فأكثر) نحو 11.4 مليون، 1.8 مليون منهم إناث.

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