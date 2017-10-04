 “السجون” تعلن عن 31 وظيفة شرعية شاغرة للرجال والنساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“السجون” تعلن عن 31 وظيفة شرعية شاغرة للرجال والنساء

“السجون” تعلن عن 31 وظيفة شرعية شاغرة للرجال والنساء
المناطق - الرياض

أعلنت المديرية العامة للسجون، عن توفر 31 وظيفة شاغرة بمسمى (واعظ ، وداعيه ، مرشد ديني) في كافة سجون مناطق المملكة، ويستمر باب التقديم مفتوحًا لمدة 5 أيام.

وأوضحت المديرية عبر موقعها الرسمي أنها تتلقى الطلبات على الوظائف في الفترة من 18 ــ 22 محرم الجاري، مضيفةً أن التعيين سيكون على المرتبة الوظيفية السادسة.

واشترطت السجون أن يكون المتقدم أو المتقدمة يحمل الجنسية السعودية، وألا يقل المؤهل الدراسي عن البكالوريوس في التخصصات الشرعية بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً.

كما نشرت جدولًا توضيحيًا يبيّن الوظائف وأماكن تواجدها بالمملكة، وأشارت إلى ضرورة توجه الراغبين لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إلى مقر إدارة السجون بالمنطقة التي يرغب العمل بها.

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