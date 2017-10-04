 شاهد.. العلياني: وزير التعليم تفرغ للمناكفات وشتم هذا وذاك .. وهذا الأمر لا يليق به | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. العلياني: وزير التعليم تفرغ للمناكفات وشتم هذا وذاك .. وهذا الأمر لا يليق به

المناطق - الرياض

انتقد الإعلامي علي العلياني عبر برنامجه “معالي المواطن” وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى والمتحدث الرسمي باسم الوزارة مبارك العصيمي.

وقال إن وزير التعليم تفرغ لكتابة المقالات وشتم هذا وذاك، على حد قوله، مضيفاً أن ما يكتبه وزير التعليم لا يليق به بعدما تفرغ للمناكفات والمماحكات الصحفية، داعيا الوزير إلى أن يطلب من متحدثه الرسمي احترام الإعلام.

وقال العلياني إنه تواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليق على قضية تُعد الوزارة طرفاً فيها؛ لكنه تجاهل الاتصالات والمراسلات ولم يرد أو يعلق عليها، مبديا استياءه من غياب المتحدث الرسمي.

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