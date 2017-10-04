 انقلبت سيارته وجاءت الإسعاف لإنقاذه.. فانقلب معها مرة أخرى ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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انقلبت سيارته وجاءت الإسعاف لإنقاذه.. فانقلب معها مرة أخرى !

انقلبت سيارته وجاءت الإسعاف لإنقاذه.. فانقلب معها مرة أخرى !
المناطق - وكالات

لازم النحس شابا مصريا من محافظة سوهاج بشكل مثير للغرابة، بعد أن تعرض في المرة الأولى لحادثة سير على أحد طرق الصعيد جنوب مصر، انقلبت على إثره سيارته الخاصة، على طريق سفاجا وتعرض لإصابات وكسور.

وفور طلب الإسعاف حملته سيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى فانقلبت هي الأخرى فأصيب بإصابات جديدة، وأصيب سائق الإسعاف بإصابات بسيطة، واضطر سائق الإسعاف لمحاولة استيقاف أي سيارة تمر بالطريق لنقله والمصاب للمستشفى.

لكن قائدي السيارات وبمجرد أن يستمعوا للواقعة ويعلموا أن المصاب تعرض لحادثة مرتين خلال ساعة واحدة يرفضون نقله، ويغادرون المكان على الفور.

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