 تمتلك 27 مركبة ..معلومات جديدة عن “مرتكبة” أول حادث مروري نسائي بالمملكة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تمتلك 27 مركبة ..معلومات جديدة عن “مرتكبة” أول حادث مروري نسائي بالمملكة !

تمتلك 27 مركبة ..معلومات جديدة عن “مرتكبة” أول حادث مروري نسائي بالمملكة !
المناطق_جدة

قالت صحيفة محلية أن المركبة ,التي تسببت في أول حادث مروري بعد السماح بقيادة المرأة, كانت من نوع لكزس 2016 وكانت لا تمتلكها القائدة بل تعود ملكيتها لمواطن سعودي .

وأشارت المصادر إلى أن السيدة تمتلك في سجلها المروري ما يقارب 27 مركبة من مختلف الموديلات كان آخرها بموديل 2015.

يذكر أن الجهات المرورية والإسعافية تلقت بلاغاً عند حدود الساعة الرابعة فجراً يفيد بوقوع حادث مروري لمواطنة أثناء قيادتها للسيارة على طريق هدى الشام الواقعة بين طريقي جدة ومكة مما أدى إلى إصابتها ووفاة مرافقها فيما تسلمت الجهات المرورية بجدة ملف الحادث للتحقيق فيه.

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