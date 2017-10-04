 برامج تدريبية ومحاضرات لهلال تبوك تستهدف ٧٠٠٠ مستفيد ومستفيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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برامج تدريبية ومحاضرات لهلال تبوك تستهدف ٧٠٠٠ مستفيد ومستفيدة

برامج تدريبية ومحاضرات لهلال تبوك تستهدف ٧٠٠٠ مستفيد ومستفيدة
المناطق_تبوك
بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بإستكمال سلسلة البرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية والتثقيفية المقدمة من فرع الهيئة بالمنطقة لكافة شرائح المجتمع تماشياً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠، من خلال خطة تثقيفية تستهدف كافة شرائح المجتمع تشمل مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها وتسخير كافة الإمكانيات التثقيفية والتوعوية من كوادر وقاعات ووسائل تدريبية لإستهداف ٧٠٠٠ مستفيد ومستفيدة خلال شهر محرم الجاري .
وأكد خالد بن مرضي العنزي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك بأن  هذه البرامج تهدف لتثقيف المجتمع ونشر الوعي الإسعافي للمواطنين بالمنطقة والذي قد يساهم في إنقاذ حياة مريض أو مصاب بإذن الله تعالى ويأتي ذلك ضمن دور الهيئة ومسئوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع  بالتوعية والتثقيف للتعامل مع الحالات الاسعافيه الطارئة  وطرق إسعافها بالشكل الصحيح والتدريب العملي على الدمى التدريبية وكيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم (٩٩٧) وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية  لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية  للموقع .
وندعو الجميع بعدم التردد والمبادرة بالتسجيل بهذه البرامج للإستفادة مما تقدمة الهيئة من خلال وسائل التواصل المتاحه

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