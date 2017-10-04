 مصرع عناصر من المليشيا في مواجهات جنوب شرق محافظة تعز اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مصرع عناصر من المليشيا في مواجهات جنوب شرق محافظة تعز اليمنية

مصرع عناصر من المليشيا في مواجهات جنوب شرق محافظة تعز اليمنية
المناطق_وكالات

لقي أربعة من عناصر المليشيا الانقلابية مصرعهم إثر مواجهات عنيفة في جبهة الاحكوم مديرية حيفان, جنوب شرق تعز.

وقال مصدر عسكري ميداني في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية : إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب إفشال الجيش الوطني اليمني تسللا للمليشيا الانقلابية استهدف تبتي الحمراء والخزان في الاحكوم منتصف الليلة الماضية.

وأكد ذات المصدر أن المواجهات استمرت حتى اليوم، وأن أربعة من عناصر المليشيا لقوا مصرعهم.. مشيراً إلى أن المليشيا تركت جثث قتلاها في مواقع الاشتباك وولت هاربة .

وأفاد الموقع أن مدفعية الجيش الوطني اليمني تمكنت من إسكات مدفعية المليشيا الانقلابية التي حاولت التغطية بتكثيف النيران لسحب قتلاها وإسعاف جرحاها وفق المصدر.

وأوضح أن مليشيا الانقلاب تحاول تحقيق تقدم ميداني في جبهات ريف تعز, وكثفت من محاولاتها في الأيام الأخيرة, بجبهات الأقروض والصلو والأحكوم, تزامناً مع قصف عنيف بقذائف الهاون على منازل المواطنين لتغطية عجزها في التقدم.

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