 تعليم تبوك يعلن عن توجيه 298 معلماً إلى مدارسهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يعلن عن توجيه 298 معلماً إلى مدارسهم

تعليم تبوك يعلن عن توجيه 298 معلماً إلى مدارسهم
المناطق_تهانى الجهنى
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري توجيه ٢٩٨ معلماً من المعينين الجدد إلى مدارسهم والتوجه فوراً للمباشرة بمدارسهم اعتباراً من يوم  الأربعاء الموافق ١٤-١-١٤٣٩هـ  دون الحاجة لمراجعة الادارة ويمكنهم الاستعلام عن مدارسهم عبر حساباتهم في نظام نور كما أوضحت إدارة تعليم تبوك أنه وتسهيلاً على المعلمين المعينين الجدد فإنه من يباشر بموعد أقصاه يوم غد الخميس ١٥-١-١٤٣٩هـ سيتم احتساب مباشرته اعتباراً من يوم الأربعاء ١٤-١-١٤٣٩هـ ، وخلاف ذلك ستحتسب المباشرة بتاريخ مباشرته الفعلية بالمدرسة .
وثمن مدير التعليم في هذا الصدد متابعة وجهود الشؤون المدرسية وإدارة شؤون المعلمين وإدارة العلاقات والإعلام متمنياً
التوفيق للمعلمين الجدد في رسالتهم السامية.

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