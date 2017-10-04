 فيسبوك يستبدل «الباسوورد» بـ«بصمة الوجه» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فيسبوك يستبدل «الباسوورد» بـ«بصمة الوجه»

فيسبوك يستبدل «الباسوورد» بـ«بصمة الوجه»
المناطق_وكالات

يتيح موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيس بوك لمستخدميه “قريبا” ميزة “بصمة الوجه” كبديل لكلمة المرور التقليدية للدخول إلى صفحاتهم الشخصية.

ويختبر حالياً فيس بوك نظام بصمة الوجه على نطاق ضيق يقتصر على عدد صغير من المستخدمين كوسيلة للتأكد من هويتهم قبل الولوج إلى حساباتهم الشخصية على الشبكة الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة عقب طرح أبل تكنولوجيا بصمة الوجه “فيس آي دي” في أحدث هواتفها الذكية “آي فون إكس” المقرر طرحه الشهر المقبل.

وصممت ميزة بصمة الوجه كبديل عن النص أو البريد الإلكتروني المستخدم في إعادة ضبط كلمات المرور، وستكون هذه الميزة اختيارية وستكون متاحة فقط على الأجهزة التي قام المستخدمون بتسجيل الدخول عبرها إلى حساباتهم.

وأشار فيس بوك إلى أن المستخدم سيكون بإمكانه وضع هاتفه على وجه للدخول إلى حسابه على الشبكة، وسيقوم الموقع بعمل مسح للوجه ومقارنته بصورة البروفايل الشخصية أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم على الموقع.

وقال متحدث باسم فيس بوك لموقع “تك كرانش” إن “هذه الخطوة بمثابة خطوة أخرى لتأكيد الحسابات بجانب ميزة التحقق بخطوتين عبر رسالة نصية “إس إم إس”، ليتمكن أصحاب الحسابات من تأكيد هويتهم”.

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