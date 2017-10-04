 مواطن يكشف تفاصيل وفاة إبنه ويتهم الشؤون الصحية بالسماح للطبيب بالسفر! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مواطن يكشف تفاصيل وفاة إبنه ويتهم الشؤون الصحية بالسماح للطبيب بالسفر!

مواطن يكشف تفاصيل وفاة إبنه ويتهم الشؤون الصحية بالسماح للطبيب بالسفر!
المناطق_المدينة

اتهم مواطن بالمدينة المنورة مديرية الشؤون الصحية بالسماح لطبيب تسبب في موت ابنه البالغ من العمر 6 سنوات، بالسفر وإنهاء إجراءاته رغم صدور حكم ضده من الهيئة الصحيَّة الشرعية بالمدينة.

وبحسب مصادر صحيفة  فإن طبيب تخدير من جنسية عربية يعمل في مركز صحي شجوي لم يستطع تقييم خطورة حالة الطفل قبل وفاته بالرغم من وصوله وهو في حالة إغماء وانخفاض في ضغط الدم وهو ما نتج عنه تدهور الحالة الصحيَّة للطفل تطلبت مزيدًا من الإجراءات الصحية، وصنفت الجهات المختصة سبب الإهمال بأنه يعود إلى التشخيص الخاطئ من قبل الطبيب، مما نتج عنه وفاة الطفل أثناء نقله إلى مستشفى الملك فهد، وهو ما دفع والد الطفل لتقديم شكوى ضد الطبيب في الهيئة الصحية الشرعية بالمدينة والتي بدورها أصدرت حكمًا بإدانة الطبيب في وفاة الطفل وتحميله كامل المسؤولية، كما أصدرت توصية بإعادة تقييم الطبيب علميًا وعمليًا.

إلا أن الشؤون الصحية لم تتخذ أي إجراء ضد الطبيب، بل قامت بإلغاء عقده وصرف مستحقاته ومغادرته البلاد دون أن يتم تنفيذ الحكم فيه بالرغم من أن الهيئة الشرعية قد أدانته، على أن يتحمل كامل الدية.

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