جامعة الملك عبدالعزيز تطرح وظائف أكاديمية للرجال وللنساء

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة -للرجال وللنساء- بمسمى (معيد – معيدة) للعام الدراسي 1439/ 1438هــ، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في العديد من التخصصات، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:-

1- قسم الشريعة والدراسات الاسلامية :-

– تخصص الكتاب والسنة – الفقه وأصوله (وظيفتان للنساء).

– تخصص الكتاب والسنة – الفقه واصوله – الدراسات القضائية (3 وظائف للرجال).

2- قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية:-

– تخصص علم اجتماع (وظيفة واحدة للرجال).

– تخصص خدمة اجتماعية (وظيفة واحدة للرجال).

ومن ضمن الشروط:-

1- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية

2- أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المذكوره أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم / المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا.

4- أن يكون المتقدم / المتقدمة حسنة السيرة والسلوك .

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم / المتقدمة عن (30) سنة.

موعد التقديم:-

– يبدأ التقديم يوم الأحد القادم الموافق 1439/01/18هـ وينتهي بتاريخ 1439/02/18هـ ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

طريقة التقديم:-

– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت خلال أوقات الداوم الرسمي إلى:-

– مكتب كلية الآداب والعلوم الانسانية.

شطر الطلاب بمبنى 127 غرفة (211)

أو الى البريد الالكتروني:-

s.yobizooo@hotmail.com

شطر الطالبات بمبنى رقم (56) غرفة رقم (220)

أو الى البريد الالكتروني:-

lsis.takatof@gmail.com

لتخصص علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادة درجة التوفل , أو STEP أوIELTS وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت خلال أوقات الداوم الرسمي إلى:-

– مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى رقم(112) غرفة رقم (547).

ص . ب 80202 جدة 21589.

– أوعلى البريد الالكتروني:-

ART.soc@kau.edu.sa