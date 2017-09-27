توفر وظائف شاغرة في المديرية العامة للسجون

أعلنت المديرية العامة للسجون عن توفر وظائف شاغرة بمسمى واعظ ، وداعيه ، مرشد ديني) وعددها (31 ) وظيفة في كافة سجون مناطق المملكة وترغب في إشغالها بمن لدية القدرة والكفاءة المواطنين على المرتبة السادسة ويبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من 18/1/1439هـ وينتهي في 22/1/1439ه.

وقالت ان من ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل المؤهل عن الماجستير أو البكالوريوس في التخصصات الشرعية بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً وعلى الراغبين لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم الى مقر إدارة السجون بالمنطقة التي يرغب العمل بها .

مصطحبين معهم استدعاء بطلب الوظيفة مع تحديد مقر الوظيفة ومسماها وفئتها وإحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو سجل الأسرة مع الأصل للمطابقة.

وعدد (4) صور شخصية شمسية مقاس 4×6 واحضار صورة من اخر مؤهل علمي حصل عليه المتقدم مع إحضار الأصل للمطابقة وصورة من الخبرات والدورات إن وجدت.