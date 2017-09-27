 توفر وظائف شاغرة في المديرية العامة للسجون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

توفر وظائف شاغرة في المديرية العامة للسجون السيرة الذاتية لوزير النقل الجديد الدكتور نبيل العامودي القوات العراقية تبدأ الهجوم الأخير لاستعادة الحويجة شرطة الرياض تضبط مواطن محكوم بـ 140 حكم قضائي ومطالب من قبل 5000 شخص المملكة تؤكد أن رؤية 2030 وبرامجها الـ 13 تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة جامعة الملك عبدالعزيز تطرح وظائف أكاديمية للرجال وللنساء تقنية جديدة للإستغناء عن الأنسولين في الإمارات .. “قطعة بلاتينيوم” تكفي لمدة عام ! شاهد .. كيف قام “طفل” بخداع بائع لسرقة خزينة صيدلية! بالأرقام: مخاطر وتحذيرات وتكلفة جنونية لمونديال قطر مواطن يكشف تفاصيل وفاة إبنه ويتهم الشؤون الصحية بالسماح للطبيب بالسفر! فيسبوك يستبدل «الباسوورد» بـ«بصمة الوجه» تعليم تبوك يعلن عن توجيه 298 معلماً إلى مدارسهم

توفر وظائف شاغرة في المديرية العامة للسجون

توفر وظائف شاغرة في المديرية العامة للسجون
المناطق_الرياض

أعلنت المديرية العامة للسجون عن توفر وظائف شاغرة بمسمى واعظ ، وداعيه ، مرشد ديني) وعددها (31 ) وظيفة في كافة سجون مناطق المملكة وترغب في إشغالها بمن لدية القدرة والكفاءة المواطنين على المرتبة السادسة ويبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من 18/1/1439هـ وينتهي في 22/1/1439ه.

وقالت ان من ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل المؤهل عن الماجستير أو البكالوريوس في التخصصات الشرعية بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً وعلى الراغبين لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم الى مقر إدارة السجون بالمنطقة التي يرغب العمل بها .

مصطحبين معهم استدعاء بطلب الوظيفة مع تحديد مقر الوظيفة ومسماها وفئتها وإحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو سجل الأسرة مع الأصل للمطابقة.

وعدد (4) صور شخصية شمسية مقاس 4×6 واحضار صورة من اخر مؤهل علمي حصل عليه المتقدم مع إحضار الأصل للمطابقة وصورة من الخبرات والدورات إن وجدت.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>