 مقتل 12 قيادياً من جبهة النصرة وإصابة قائدها بجروح خطيرة بغارة روسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مقتل 12 قيادياً من جبهة النصرة وإصابة قائدها بجروح خطيرة بغارة روسية

مقتل 12 قيادياً من جبهة النصرة وإصابة قائدها بجروح خطيرة بغارة روسية
ابو محمد الجولاني
المناطق - وكالات

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل عملية خاصة نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا وأسفرت عن القضاء على نحو 60 مسلحا من “جبهة النصرة” وإصابة زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني.

وأوضح بيان صدر اليوم عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف أن المخابرات العسكرية الروسية كشفت في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة “جبهة النصرة” بحضور الجولاني.

وتابع البيان أن مقاتلتين من طراز “سو-34″ و”سو-35″ استهدفتا الاجتماع، مما أسفر عن القضاء على 12 قياديا لـ”النصرة” و50 مسلحا من حرسهم، وإصابة أكثر من 10 متطرفين بجروح بليغة ومتوسطة الخطورة، بينهم الجولاني.

وذكر كوناشينكوف أن زعيم “النصرة” أصيب بجروح خطيرة جراء الشظايا وفقد يده، وأفادت عدة مصادر مستقلة بأنه في حالة صحية حرجة.

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