 شرطة الرياض تطيح بعصابة تكسير زجاج السيارات وسرقة المقتنيات الشخصية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تطيح بعصابة تكسير زجاج السيارات وسرقة المقتنيات الشخصية

المناطق - الرياض

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في بلاغات تكسير زجاج المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات شخصية  .

فقد عمدت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة لحصر تلك البلاغات المقيدة ضد مجهول ودراستها و تحليل أسلوبها الإجرامي و وضع الخطط  الكفيلة بالإطاحة بالجناة و ضبطهم  , و وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط تشكيل من خمسة مواطنين بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات ، و أسفرت الجهود الميدانية  – بفضل من الله تعالى –  عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمه  ( تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني و الثالث ) وبسماع أقوالهم و تضييق الخناق عليهم اقروا بارتكاب ( 90 ) حادثة سرقة , و جاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى مراكز الشرط موزعين الأدوار متقاسمين المسروقات فيما بينهم  .

تم التحفظ عليهم  وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.

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