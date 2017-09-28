شرطة الرياض تطيح بعصابة تكسير زجاج السيارات وسرقة المقتنيات الشخصية

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في بلاغات تكسير زجاج المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات شخصية .

فقد عمدت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة لحصر تلك البلاغات المقيدة ضد مجهول ودراستها و تحليل أسلوبها الإجرامي و وضع الخطط الكفيلة بالإطاحة بالجناة و ضبطهم , و وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط تشكيل من خمسة مواطنين بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات ، و أسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمه ( تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني و الثالث ) وبسماع أقوالهم و تضييق الخناق عليهم اقروا بارتكاب ( 90 ) حادثة سرقة , و جاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى مراكز الشرط موزعين الأدوار متقاسمين المسروقات فيما بينهم .

تم التحفظ عليهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.