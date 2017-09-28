 جامعة الإمام تمنح ولي العهد الدكتوراة الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات المملكة الدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جامعة الإمام تمنح ولي العهد الدكتوراة الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات المملكة الدولية

جامعة الإمام تمنح ولي العهد الدكتوراة الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات المملكة الدولية
المناطق - واس

منحت جامعة الإمام محمد بن سعود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع‎ درجة الدكتوراة الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات السعودية الدولية.

وأعلن مدير جامعة الامام عبر الحساب الرسمي للجامعة على تويتر أنه تمت موافقة خادم الحرمين على ما أوصت به الجامعة على منح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان درجة الدكتوراة الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات السعودية الدولية وتوسيع وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية على الصعيدين المحلي والعالمي ونشر قيم الاعتدال والوسطية.

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