جامعة الإمام تمنح ولي العهد الدكتوراة الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات المملكة الدولية

منحت جامعة الإمام محمد بن سعود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع‎ درجة الدكتوراة الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات السعودية الدولية.

وأعلن مدير جامعة الامام عبر الحساب الرسمي للجامعة على تويتر أنه تمت موافقة خادم الحرمين على ما أوصت به الجامعة على منح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان درجة الدكتوراة الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات السعودية الدولية وتوسيع وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية على الصعيدين المحلي والعالمي ونشر قيم الاعتدال والوسطية.