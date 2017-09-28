 لافروف: زيارة خادم الحرمين لروسيا “انعطافة حقيقية” لعلاقات البلدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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لافروف: زيارة خادم الحرمين لروسيا “انعطافة حقيقية” لعلاقات البلدين

لافروف: زيارة خادم الحرمين لروسيا “انعطافة حقيقية” لعلاقات البلدين
المناطق - الرياض

وصف وزير الخارجية الروسي، “سيرغي لافروف”، زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله- ، لموسكو يوم غدٍ الخميس بـ”الانعطافة الحقيقية” في علاقات البلدين، متوقعًا انتقال التعاون بين البلدين إلى “مستوى جديد تمامًا”، بما يحقق “مساهمة عميقة الفائدة في استقرار منطقة الشرق الأوسط”.

وقال لافروف في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط”، نشرته اليوم الأربعاء، إن هناك حوارًا متواصلًا “على أرفع المستويات” بين المملكة وروسيا في القضايا التي تهم البلدين، مشيرًا إلى أن هذا الحوار “بدأ في تحقيق جملة من الثمار العملية الملموسة”، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق فيما يخص الأزمات الإقليمية واتفاق خفض إنتاج النفط.

ونوه لافروف بالجهود التي تبذلها المملكة لتشكيل وفد المعارضة السورية، معتبرًا أنه “قد يصبح شريكًا منصفًا” في محادثات جنيف.

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