وفاة سائق وإصابة أربع معلمات في حادث مروري بمحافظة الحجرة

توفي شخص وأصيب أربعة معلمات في حادث تصادم مركبتين وقع بحجرة الباحة

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني ، أنه ورد بلاغ للعمليات صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6:52 ص عن حادث تصادم بين سيارتي باص طالبات وصالون فورش نر بطريق الشاقة المؤدي إلى الحجرة بالباحة .

وقال الزهراني : تم توجيه 5 فرق إسعافيةه للموقع فور ورود البلاغ للعمليات وعند وصول اول فرقة اسعافية أفاد بوجود 5 إصابات منها حالة وفاة في الموقع و4 إصابات متوسطه نقلت عن طريق فرق الهلال الأحمر السعودي وفرقة إسعاف الصحة ، وتم التعامل مع الإصابات اسعافيا بالموقع وتم نقل إصابتين من قبل فرقتي إسعاف هلال الحجرة إلى مستشفى الليث العام ، واصابتين نقلت من قبل فرقة إسعاف هلال الشاقة وفرقة من إسعاف الصحة.

وأكد أنه بعد الوصول الموقع اتضح بأن بعض الحالات الاسعافية نقلت قبل وصول الفرق الاسعافي بوسيلة أخرى ، وأهاب الزهراني بضرورة عدم نقل الإصابات من قبل المواطنين حتى لا تتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة للحالات لأقدر الله