وفاة سائق وإصابة أربع معلمات في حادث مروري بمحافظة الحجرة

توفي شخص وأصيب أربعة معلمات في حادث تصادم مركبتين وقع بحجرة الباحة
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني ، أنه ورد بلاغ للعمليات صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6:52 ص عن حادث تصادم بين سيارتي باص طالبات وصالون فورش نر بطريق الشاقة المؤدي إلى الحجرة بالباحة .
وقال الزهراني : تم توجيه 5 فرق إسعافيةه للموقع فور ورود البلاغ للعمليات وعند وصول اول فرقة اسعافية أفاد بوجود 5 إصابات منها حالة وفاة في الموقع و4 إصابات متوسطه نقلت عن طريق فرق الهلال الأحمر السعودي وفرقة إسعاف الصحة ، وتم التعامل مع الإصابات اسعافيا بالموقع وتم نقل إصابتين من قبل فرقتي إسعاف هلال الحجرة إلى مستشفى الليث العام ، واصابتين نقلت من قبل فرقة إسعاف هلال الشاقة وفرقة من إسعاف الصحة.
وأكد أنه بعد الوصول الموقع اتضح بأن بعض الحالات الاسعافية نقلت قبل وصول الفرق الاسعافي بوسيلة أخرى ، وأهاب الزهراني بضرورة عدم نقل الإصابات من قبل المواطنين حتى لا تتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة للحالات لأقدر الله
مبينا بإن مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي تابع الحدث من بدايته عن طريق الجهاز اللاسلكي وغرفة العمليات ووجه بتسخير كامل الإمكانيات البشرية لاحتواء الحدث وتقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بما يتفق مع بروتوكولات الهيئة وعملها الإنساني في خدمة المرضى والمصابين وبعد انتهاء الحدث وجه شكر للزملاء المشاركين في وخاصة الزملاء المتطوعين من مركز اسعاف الحجرة
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