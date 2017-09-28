 المملكة تُحقق المركز الأول في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بكرواتيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المملكة تُحقق المركز الأول في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بكرواتيا

المملكة تُحقق المركز الأول في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بكرواتيا
المناطق - الرياض

حققت المملكة، تفوقاً جديداً في ميدان المنافسات القرآنية، بعد فوز أحد المتسابقين السعوديين، بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية الدولية لحفظ القرآن الكريم الرابعة والعشرين بكرواتيا.

وحقق هذا المركز الحافظ “عبد الله بن صلاح بن حمدان الصاعدي”، بعد فوزه بالمسابقة الأوروبية الدولية لحفظ القرآن الكريم الرابعة والعشرين التي أقيمت بكرواتيا، خلال الفترة من 6″ إلى 10 محرم 1439هـ”.

والفائز الصاعدي هو أحد طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة، والطالب بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

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