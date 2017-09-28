دراسة: تناول الفاكهة والخضراوات يسببان السعادة

تناول الخضروات والفاكهة الطازجة ليس مهم لصحة الإنسان فقط، فهما أيضًا من أحد أهم عوامل الشعور بالسعادة والراحة النفسية بشكل كبير وهذا حسب ما أثبتته عدد كبير من الدراسات والبحوث العلمية.

من المعروف أن فوائد تناول الخضروات والفاكهة الطازجة متعددة لتعزيز صحة الجسم وتحسين وظائف أجهزة الجسم المتعددة. لكن إضافة لذلك، تساهم الخضروات والفاكهة بمنح الإنسان الشعور بالسعادة والحالة المزاجية والمعنوية جيدة للغاية فقد تصل بها لأعلى مستويات السعادة.

من أبرز الدراسات العلمية التي أثبتت ذلك هي دراسة أمريكية حديثة. قام بها الباحثون في الدورية الأمريكية للصحة العامة وأشاروا بعد عمل الفحوصات وظهور النتائج أن تناول الإنسان حوالي ثماني من الثمرات من الخضروات والفاكهة بصفة يومية. ساعدت على ارتفاع الحالة المعنوية لديه وهذا يكون مماثل تمامًا لشعوره بالسعادة عندما يحصل على شيء محبب له وكان يرغب في امتلاكه.

أجرت دراسة أسترالية قام بها فريق كامل من الباحثين والأطباء وأكدوا أن هناك علاقة وثيقة بين الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة يوميًا وبين زيادة الشعور والإحساس بالسعادة على مدار عامين كاملين. هذا وفقًا لما ذكرته “وكالة تسنيم الدولية للأنباء”.

أعدت دارسة في بريطانيا في كوفنتري بجامعة وارويك والتي شارك بها أندرو أوزوالد الذي يدرس الاقتصاد والعلوم السلوكية في هذه الجامعة فقد أشارت بضرورة تناول الفاكهة والخضار دائمًا وذلك بعد إجراء الدراسة على أكثر من 12 ألف شخص. اوضحت النتائج أنه كلما زادت حصص الفاكهة والخضروات التي يتناولها الشخص يوميًا. كلما زادت معدلات سعادته ورضاه عن حياته. قال أندرو أوزوالد: ” وجدت التأثير الواضح للفاكهة والخضروات مفاجئاً للغاية”.

قال أندرو أوزوالد لمجلة ـ”رويترز هيلث” البريطانية “أتناول ما يصل لنحو سبع ثمرات يومياً”. قام بالتمكن هو وزملاؤه بأن الناس إذا اعتقدوا أن هناك فائدة في الأجل القصير. إضافة إلى الفوائد طويلة الأمد فربما يتحمسون لتناول المزيد من الفاكهة والخضر.

اكتشف الباحثون أن زيادة تناول ثمرات الفاكهة والخضروات الطازجة تزيد من إفراز هرمونات السعادة داخل الجسم بشكل أسرع بكثير من الفوائد الصحية لها. هذا حسب ما نقلته الصحيفة البريطانية ديلي ميل.

لذلك من الأشياء الضرورية الذي لابد أن نتبعها خلال اليوم هو تناول العديد من ثمار الفواكه مثل الموز والفراولة والكيوي والبرتقال والخوخ والتوت والعنب والتين والكمثرى والتفاح والجوافة والبطيخ والرمان واليوسفي والكرز والمانجو والكثير من أنواع الفواكه اللذيذة والشهية. تناول حصص الخضروات الطازجة عن طريق أطباق السلطة المفيدة والتي تشمل حبات الطماطم والخيار والخس والجزر والفليفلة الملونة والبنكرياس والفجل والبقدونس والبصل وتناول الخضروات الورقية الأخرى منها السبانخ والبروكلي والكرنب واللفت والقرنبيط والكوسا والباميا والبطاطا الحلوة والبطاطس والباذنجان وغيرها الكثير. ذلك من أجل التمتع بصحة جيدة وبحالة نفسية ومعنوية رائعة فجميعنا بحاجة لذلك كثيرًا.