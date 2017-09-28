 معلموا الأهلية بتبوك.. رواتبنا خُصمت ونناشد المسؤولين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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معلموا الأهلية بتبوك.. رواتبنا خُصمت ونناشد المسؤولين

معلموا الأهلية بتبوك.. رواتبنا خُصمت ونناشد المسؤولين
المناطق - تبوك
وجه معلمي أحد مدارس الاهلية بتبوك ندائهم الى إدارة مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بالتدخل وحل معاناتهم من الظلم من ملاك المدارس الخاصه كما وصفوها في صرف الرواتب بالاجازه وما بعد الاجازه وخصم ايام الاجازات الرسمية مثل ايام الحج المقررة من الدولة وخلال الاجازة السنوية يتم توزيع راتب شهر على مده الاجازة
وقالوا كنا نستلم خلال فتره الاجازه ٥٠٠ ريال لكل شهر من فترة الاجازة ومع دعم الموارد
يصبح الراتب الاجمالي ٣٠٠٠ ريال ، وعند المباشره  للعام الجديد تبين لنا خصم اجازه عيد الاضحى. بعدها قمنا بلاستفسار من شؤون الموظفين عن مبلغ الخصم وتبين لنا ان الخصم يشمل دعم موارد البشريه ، عندها أيضاً استفسرنا من الموارد البشريه حيث اجابونا انه لا يحق لصاحب العمل ان يمس دعم الموارد للموظفين علما انه لايوجد لدينا تأمين صحي للمعلمين السعوديين.

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