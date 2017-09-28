من هو مدير جامعة تبوك الجديد

بعد صدور الأمر الملكي بتعيين الدكتور عبد الله بن مفرّح نهار الذيابي الروقي مديرًا لجامعة تبوك على الدرجة الممتازة، نضع بين أيديكم سيرته العلمية والعملية، حيث كان يشغل منصب مستشار وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية من 1435 هـ قبل أن يصدر الأمر بتعيينه مديرًا لجامعة تبوك.

و”الروقي” كان وكيلاً لجامعة تبوك خلال الفترة من 11/ 1431 هـ إلى 11/ 1434 هـ. وكان عضوًا في اللجنة العليا لدراسة أوضاع كليات البنات بالمملكة بوزارة التعليم العالي، وعضوًا للجنة دراسة أوضاع كليات المجتمع بالمملكة المشكلة بقرار من وزير التعليم العالي.

كما أنه كان عضو اللجنة الاستشارية لجامعة تبوك، وعضو اللجنة الدائمة لتعيين المعيدين والمحاضرين بجامعة تبوك إلى 11/ 1434هـ. وتولى منصب رئيس اللجنة الدائمة لأعمال السلامة بجامعة تبوك إلى 11/ 1434هـ.

وكان “الروقي” عضوًا في اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب بجامعة تبوك إلى 11/ 1434هـ، ورئيس لجنة فحص العروض من 11/ 1431 هـ إلى 11/ 1434هـ. ورئيس لجنة الترقيات والمسابقات الوظيفية بجامعة تبوك إلى 11/ 1434هـ. ورئيس لجنة تأديب الطلاب بجامعة تبوك إلى 11/ 1431هـ.

وكان أيضًا عضو اللجنة الدائمة لإعداد التقرير السنوي لجامعة تبوك إلى 11/ 1434هـ، وعضو لجنة الجودة بجامعة تبوك إلى 11/ 1434هـ. وكان عميدًا لشؤون الطلاب بجامعة تبوك من 3/ 1429 هـ إلى 11/ 1431 هـ، وعميد كلية المجتمع المكلف بجامعة تبوك من 7 / 1429 هـ إلى 3/ 1431 هـ

كما كان عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الأول لطلاب وطالبات التعليم العالي إلى 11/ 1431هـ، ورئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة تبوك من 4/ 1431 هـ إلى 4/ 1432 هـ، ورئيس مجلس صندوق الطلاب بجامعة تبوك من 3/ 1429 هـ إلى 11/ 1431هـ، والمشرف على اللجنة الثقافية بكلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز إلى 1429هـ.

الشهادات العلمية:

حصل الدكتور عبد الله الروقي عام

1998: على درجة البكالوريوس من قسم الرياضيات، كلية العلوم، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

وعام

2002 : حصل على درجة الماجستير من قسم الرياضيات، كلية العلوم، جامعة ميسوري، كنساس سيتي، أمريكا

وفي عام

2005 : حصل على درجة الدكتوراه من قسم الرياضيات، كلية الرياضيات والإحصاء، جامعة برمنجهام، برمنجهام، بريطانيا.

الخبرات السابقة:

1998 – 1999: معيد، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية

2005 – 2010: أستاذ مساعد، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية

2010 – 2014: أستاذ مشارك، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية

2014 – حاليًا: أستاذ، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.