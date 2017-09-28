 إزاله تعديات بمساحه ٢٠ ألف متر مربع شمال مركزالحرة الشماليه بأملج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إزاله تعديات بمساحه ٢٠ ألف متر مربع شمال مركزالحرة الشماليه بأملج

إزاله تعديات بمساحه ٢٠ ألف متر مربع شمال مركزالحرة الشماليه بأملج
المناطق - تبوك
قامت لجنة التعديات بمركزالحره الشماليه بمحافظه أملج بإزالة أحداثات وتعديات على الاراضي الحكوميه وهي عباره عن غرف من زنك  وخشب وبرك ماء وشبوك وأعواد واحواش قائمه.
وأوضحت لجنة التعديات بمركزالحره الشماليه أنها تطبق الانظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكوميه، كما تعمل بشكل دؤوب ومتواصل على مكافحة مثل هذه الاعتداءات بالمراقبه والمتابعه ، وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظاميه.
كما تود الايظاح بأن من يقوم بأزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه سوف يتم تطبيق الحد الادنى من الغرامه بحقه لتعاونه.
وأهابت اللجنه بكافه المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركه التنميه وتسبب الفوضى وتعيق التخطيط العمراني الحديث بالابلاغ الفوري عن اي تعدي.

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