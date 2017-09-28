استئصال أورام تزن اكثر من ٣٠٠جرام من الرحم لمقيمتين وإنقاذ مواطنة من حمل خارج الرحم

قام فريق طبي من مستشفى السليل بأشراف استشاري امراض النساء والولاده بمستشفى السليل العام د/سليمان الوقيع بأجراء عملية استئصال ورم بالرحم لطبيبة سودانية اثناء ولادتها بالقيصرية الثالثة حيث كانت تعاني من آلآم متكررة طيلة الشهور الأخيره من الحمل وقد تمت العمليتين في آن واحدبنجاح دون أدني مضاعفات وكان وزن الطفل ٣٢٠٠جرام وبحالة جيدة وبلغ ووزن الورم ٣٠٠جرام وغادرت المريضه المستشفي خلال أربعة ايام متعافية بفضل الله كما قام الفريق الطبي بأشراف استشاري امراض النساء والولاده بمستشفى السليل د/سليمان الوقيع باستئصال رحم متضخم لطبيبة أسنان فلبينية عمرها ٦٠عاما كانت تعاني من الام متكررة ونزيف متفاوت طيلة العام الأخير مما تسبب في فقر دم حيث ان العلاج بالعقاقير الهرمونيه وعملية كحت الرحم لم يؤدي لحل ناجع وشفاء مستديم وكانت المريضه تعاني من مرض السكري مع ارتفاع في ضغط الدم :وتمت العملية بنجاح دون أدني مضاعفات وغادرت المستشفي متعافية بفضل الله كما تم اجراء عملية طارئة لمريضة سعودية٣٥عام بعد ان وصلت قسم طوارئ النساء بمستشفى السليل وهي تعاني آلام أسفل البطن وبعد التحاليل وأشعة السونار تبين انها تعاني من حمل خارج الرحم بالأنبوب الأيمن :وأجريت لها العملية قبل ان ينفجر الأنبوب مع حمل الشهرين ويؤدي لنزيف داخلي ويسبب هبوط في ضغط الدم وحالة اغماء للمريضه وتمت العملية بنجاح دون أدني مضاعفات .والان تتماثل المريضة للشفاء وهذا بفضل الله ثم بفضل ماتقدمه وتوفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده صاحب السموالملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهماالله من إمكانيات لخدمة مواطنيها في المجال الصحي من جهته قدم مدير مستشفى السليل د/سعد عايض ال وديان شكره وتقديره لأستشاري امراض النساء والولاده بالمستشفى د/سليمان الوقيع والفريق الطبي المشارك بهذه العمليات الجراحيه الكبيره مؤكدا حرصه وجميع العاملين بمستشفى السليل العام على تقديم افضل الخدمات الصحيه للمرضى والمراجعين لمستشفى السليل حسب الامكانات المتاحه واكد ال وديان ان هذه النجاحات جاءت بمتابعه واشراف ودعم من مدير عام الشئون الصحيه بمنطقة الرياض د/ناصر بن فالح الدوسري ومن معالي وزير الصحه د/توفيق بن فوزان الربيعه في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسموولي عهده حفظهماالله للقطاع الصحي بالمملكه