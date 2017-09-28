 الطيور على أشكالها تقع.. دعم قطر للإرهابيين يتكلل بالنسب والمصاهرة مع “القرضاوي” !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الطيور على أشكالها تقع.. دعم قطر للإرهابيين يتكلل بالنسب والمصاهرة مع “القرضاوي” !!

الطيور على أشكالها تقع.. دعم قطر للإرهابيين يتكلل بالنسب والمصاهرة مع “القرضاوي” !!
المناطق - وكالات

لم يكتف تنظيم الحمدين، بإيواء عناصر الجماعات الإرهابية داخل الإمارة ومن بينهم القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، ليتحول الأمر من بين ليلة وضحاها إلى علاقات نسب،  إذ كشف الدكتور علي النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ، رئيس تحرير بوابة العين الاخبارية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، عن مفاجأة بشأن حفل زفاف مرتقب لحفيد القرضاوي على نجلة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني.

وكتب النعيمي في تغريدته معلقًا على صورة لدعوة حفل الزفاف المرتقب، الخميس المقبل، في قصر الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني، قائلًا: “اذا كان هذا صحيح فالله يعين الشعب القطري على قادم الأيام”، في إشارة لمنح القرضاوي الجنسية القطرية وإلحاقه بنسب أسرة آل ثاني، على الرغم من عدم انتماءه لكيان تلك العائلة.

وسرعان ما تحولت التغريدة إلي نقاش بين النعيمي ونائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، الذي أعرب في تعليقه عليها عن صدمته من ممارسات تنظيم الحمدين بحق عائلة آل ثاني والإمارة، ليبادره مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم بقوله أن “كل شيء صار متوقعًا الآن على الساحة القطرية، منوهًا في الوقت نفسه إلي وصف مندوب الدوحة بالجامعة العربية، سلطان المريخي لإيران بـ “الدولة الشريفة”، على الرغم من تورطها بدعم الإرهاب في العالم، “مستنكرا استبعاد شرفاء قطر الحريصين على أمنها و استقرارها و انتماءها الخليجي و العربي، و قربوا من يسبح بحمد تنظيم الحمدين”، على حد قوله.

بدورها، تفاعلت نائب مدير المراسم والتشريفات بالديوان الأميري القطري سابقاً، سارة بنت حمد آل ثاني مع النقاش الدائر، بقولها: “معالي الفريق هو ليس من بني تميم .. ولكن تم إضافة اسم القبيلة ليكون هنـاك كفاءة في النسب لمصاهرة آل ثاني ، للأسف هو تزوير في التأريخ”.

 

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