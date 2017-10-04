الرحيلي يرعى تكريم قادة برامج التربيه الخاصة بتعليم حفر الباطن

بحضور سعادة مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي والمساعد للشؤون المدرسية عبدالله بن سليمان الدبيان والمساعد للشؤون التعليمية ماطر بن عويد الظفيري وبعض القيادات ورؤساء الاقسام وقادة برامج التربية الخاصة احتفل قسم التربية الخاصة بتكريم قادة برامج التربية الخاصة مساء امس وذلك بمقر مركز النشاط الكشفي حيث رحب مدير قسم التربية الخاصة بتعليم حفر الباطن محمد بن حجاج الرشيدي بالحضور مشيرا بدور قادة التربية الخاصة واهتمامهم بهذه الفئة الغالية . واكد اهتمام ومتابعة سعادة مدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية في دعم انشطة وبرامج التربية الخاصة. بعد ذلك عرض لأبرز فعاليات وبرامج والمشاركات الاجتماعية التي يقدمها قسم التربية الخاصة لهذه الفئة الغالية. وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع قادة برامج التربية الخاصة بتعليم حفر الباطن. واثنى الرحيلي على مبادرة قسم التربيه الخاصة في التكريم والفعاليات والانشطة المميزة التي يقدمها القسم لهذه الفئة الغالية علينا جميعا .