الصفيان : ٤٤ محطة تصريف لمياه الامطار في حاضرة الدمام

بحضور وكيل الامين للخدمات ومدراء العموم ورؤساء البلديات وكيل الامين للتعمير والمشاريع يعقد اجتماع موسع للاستعداد لموسم الامطار

عقد وكيل الامين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا صباح اليوم الاربعاء الموافق ١٤/٠١/١٤٣٩هـ، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لموسم الامطار، وذلك بحضور وكيل الامين للخدمات المهندس صالح الملحم ، والوكيل المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، ومدراء الادارات ورؤساء البلديات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة اداء الامانة والبلديات خلال موسم الامطار للعام الماضي ، ومناقشة الاحتياجات المطلوبة بالبلديات الفرعية، اضافة الى انه تم مناقشة ادارة الدراسات والتصاميم عن المشاريع القادمة ، وكذلك تم استعراض مشاريع تصريف مياه الامطار المطروحة وما تم الانتهاء منه.

وتم التطرق الى موقف الاستعدادات لموسم الامطار من خلال عرض تم تقديمه من قبل ادارة تصريف السيول والأمطار ، كما تم مناقشة ادارة صيانةً الجسور والانفاق واستعداداتها لموسم الامطار،

كذلك تم خلال الاجتماع الاستماع الى عرض من ادارة الأزمات والكوارث عن ابرز الاستعدادت لموسم الامطار .

وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، ان الاجتماع ياتي ضمن استعدادات امانة الشرقية المبكرة للتعامل مع موسم الامطار، من خلال وضع خطة متكاملة وذلك بمشاركة جميع الادارات المختصة بالأمانة، لافتا الى انه تم اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات اللازمة والمتاحة استعداداً لموسم هطول الامطار.

وقال ان الاجتماع اكد على اهمية التأكد العملي والميداني لقدرة شبكات تصريف الأمطار على العمل بكل طاقتها وقت الحاجة، مشيرا الى ان الأمانة بدأت في تجهيز جميع طاقاتها الفنية والبشرية، في وقت مبكر لهذا الموسم، والتجهيز لأي طارئ قد يتسبب جراء هطول الأمطار خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاع في منسوب المياه وعدم وجود شبكات تصريف لمياه الامطار ، مؤكداً على أنه يتم حاليا التأكد من جاهزية جميع محطات تصريف الامطار في حاضرة الدمام وطاقتها التصريفية، كما هو مخطط لها، والتي يبلغ عددها 44 محطة بطاقة تصريفية تبلغ سعتها 420 الف متر مكعب في الساعة، فيما كشف انه يجري حاليا انشاء عدد محطتين بحي الضباب وحي الشاطئ اضافيه بلغت نسبة الانجاز فيها 90 ‎%‎ ، فيما بلغت نبسة تغطية المناطق المخدومه بشبكات تصريف مياه الامطار بمدن الحاضرة 57 ‎%‎

واكد على ان الامانة تقوم حاليا بتوفير عدد من المضخات والاليات لتوزيعها في بعض المناطق الغير مخدومة بشبكة تصريف مياه الامطار

وذكر انه تم خلال الاجتماع الاستماع لجميع الخطط والحلول المعدة لموسم الامطار من الادارات المختصة والبلديات ، فيما تم التاكيد على جميع الادارات المختصة بالجاهزية التامة والاستعداد المبكر لموسم الامطار . والرفع اول باول بتقارير يومية عن الاعمال الميدانية بالاضافة الى حث كافة مقاولي النظافة على أقصى الجهود للتعامل الفوري وتكثيف الاعمال الميدانية

في كافة المواقع في مدن الحاضرة كما تم توزيع مناطق العمل على جميع مدن الحاضرة وتزويدها بالمراقبين وعمال النظافة والمعدات والاليات اللازمة للتعامل الفوري في تصريف مياه الامطار ومعالجتها

وأضاف الصفيان بانه سبق ان صدرت توجيهات معالي امين المنطقة الشرقيةً بإعداد خطط مسبقة للتعامل مع موسم الامطار والاستعداد والجاهزية التامة لهذا الموسم والرفع بشكل مستمر عن كافة احتياجات كل بلدية وكذلك التعاون بين البلديات في حالة الحاجة لتصريف مياه الامطار.