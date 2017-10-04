أمانة الاحساء .. تشغيل محطة لـ ( فرز النفايات) بتقنيات بيئية متقدمة

دشن أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أمس الأربعاء 14/ محرم الانطلاقة الفعلية لتشغيل محطة فرز النفايات “مشروع استثماري”، وأوضح الملحم ان الأمانة تكثف جهودها في الفترة الراهنة بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ ، ونائبه المهندس طارق الفارس على تخصيص مشروع لتأهيل المردم البيئي القديم .

وبيّن الملحم ان مشروع المحطة يأتي كجزء لتحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي ، مضيفاً .. وروعي في المشروع عناصر التقنية الحديثة وتوفّر اشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات والمعدات ، مشيراً الى انه مشروع استثماري لمدة 15 سنة وذلك من ناحية الانشاء والتشغيل والصيانة لتؤول ملكية المحطة بنهاية الى المشروع للامانة ، لافتاً الى ان المحطة ستفرز من ” النفايات المنزلية والتجارية ” مامعدله 40 طن في الساعة الواحدة ” بمعدل 20 ساعة عمل في اليوم ” .

من ناحيته ذكر وكيل الأمين للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري .. ان محطة فرز النفايات سيتم من خلالها فصل مكونات النفايات تبعاً لتصنيفها إلى عضوية وبلاستيكية وخشبية لإعادة تدويرها إلى منتجات ذات فائدة ، الامر الذي من شأنه الاسهام في المحافظة على البيئة ، كماان هذه المحطة ستُسهم في توفير تكاليف التشغيل على الأمانة .

بينما قال المشرف على الإدارة العامة للاستثمارات بالامانة عبداللطيف العرفج : ان الاستثمار في القطاع البلدي هو تتويج لتوجهات الدولة الرامية الى تعزيز جوانب تنمية موارد هذا القطاع عبر خطط استراتيجية وتطويرية متعددة ، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 .