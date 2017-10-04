اتلاف اكثر من ٣٨٠٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي في الدمام

أغلقت بلدية وسط الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة مستودع لتخزين المواد الغذائية، بسبب تدني مستوى النظافة العامة، جاء ذلك ضمن جوالات البلدية الميدانية على المنشئات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية .

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري في (تصريح صحافي) :. قامت الفرق الميدانية لادارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام، مؤخراً بإغلاق مستودع تابع لأحد الشركات التجارية المخصصة لبيع المنتجات الغذائية، وذلك بسبب تدني مستوى النظافة العامة وعدم تخزين المواد بالشكل الملائم للاشتراطات الصحية.

مشيرا إلى ضبط كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية.

وتابع الشمري :” تم ضبط حوالي ٤٠٩ كرتون من المواد الغذائية متعددة الأصناف غير مناسبة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تكديسها في شاحنة مكشوفة وتعرضت لأشعة الشمس.

مشيراً إلى أن إجمالي تلك المواد ٣٨٣٧ كيلو جرام تم إتلافها والتخلص منها وفق النظام المتبع.

وشدد الشمري على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم، مشيرا الى أن الرقابة مستمرة على المنشئات الصحية ، مؤكداً أنه تم التوجيه بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية وذلك للمحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها.

ودعا المهندس الشمري المواطنين والمقيمين إلى رفع البلاغات عبر مركز البلاغات ٩٤٠ الذي يعمل على مدار الساعة لإستقبال جميع الملاحظات ، والتي يتم التعامل معها بشكل فوري.