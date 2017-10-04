تعاون استراتيجي بين (داكو) و ( المخازن العمومية) لتطوير منطقة الدعم اللوجستي بمطار الملك فهد

باشرت شركة المخازن العمومية بإستلام المساحة المقررة من شركة مطارات الدمام (داكو) لتطوير منطقة دعم لوجستي بمطار الملك فهد الدولي ، ويأتي هذا الإجراء على اثر العقد المبرم مؤخراً لتأجير وإنشاء وتشغيل منطقة دعم لوجستي بمطار الملك فهد الدولي على مساحة إجمالية تقدر بـ 500 ألف متر مربع، منها 300 ألف متر مربع مخصصة للمستودعات ومرافق التخزين، و200 ألف متر مربع للخدمات لمدة 35 سنة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام (داكو) الأستاذ/ تركي بن عبدالله الجعويني، أن توقيع هذا العقد يأتي ضمن إطار تطوير خدمات المطار ومرافقه وخدماته وفقاً للخطط الاستراتيجية في تعزيز دور الشركة للوصول بالمطار إلى مستويات متقدمة من مواكبة مستجدات صناعة النقل الجوي، وتوفير جميع الخدمات التي تجعله أكثر حيوية وقدرة في أداء دوره التنموي، وكأحد الروافد الحيوية بالمملكة مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع هو جزء من متطلبات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بقطاع النقل الجوي وتأكيداً لدور الخصخصة في تطوير هذا القطاع.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة المخازن العمومية منصور عبدالعزيز السبيعي: “نحن فخورون بشراكتنا مع شركة مطارات الدمام (داكو)، والتي سوف نقوم من خلالها بتجهيز البنية التحتية وتوفير الخدمات اللوجستية في مطار الملك فهد الدولي واتباع أساليب مبتكرة بمعايير عالمية. وبإذن الله، سنستغل خبراتنا الطويلة في هذا المجال لخدمة المطار بمرفقٍ استراتيجيٍ وحيوي للتخزين والذي سوف يساهم في نمو وتيرة الأعمال بالمنطقة عامة وبالمطار خاصة مقابل أسعار تنافسية”.

يشار إلى أن المشروع سيشمل إنشاء وتشغيل منطقة دعم لوجستي (بطريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية) ضمن حدود حرم مطار الملك فهد الدولي بالدمام على مساحة إجمالية تقدر بخمسمائة ألف متر مربع، مخصصة للمستودعات ومرافق التخزين، ومنطقة مركزية للتحكم الأمني بالإضافة إلى مناطق للخدمات.

ويتميز موقع المنطقة اللوجستية داخل مطار الملك فهد الدولي بالدمام بالقدرة على تسريع عملية الشحن والتخليص الجمركي، إضافة إلى كونه يربط بين الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط المملكة والمناطق الشمالية وباقي دول الخليج.

وسيطور المشروع على ثلاث مراحل رئيسية، ويتوقع البدء في المرحلة الأولى في بداية الربع الثاني من عام 2018 على أن يتم إكتمال المشروع في الربع الأخير من عام 2020.