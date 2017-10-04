 تعاون استراتيجي بين (داكو) و ( المخازن العمومية) لتطوير منطقة الدعم اللوجستي بمطار الملك فهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمر ملكي : خادم الحرمين ينيب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه عن المملكة بيان من الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر للقيام بزيارة دولة لروسيا الاتحادية أمانة الاحساء .. تشغيل محطة لـ ( فرز النفايات) بتقنيات بيئية متقدمة نائب أمير نجران يتسلم تقرير الغرفة التجارية بالمنطقة تعاون استراتيجي بين (داكو) و ( المخازن العمومية) لتطوير منطقة الدعم اللوجستي بمطار الملك فهد اتلاف اكثر من ٣٨٠٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي في الدمام الصفيان : ٤٤ محطة تصريف لمياه الامطار في حاضرة الدمام الرحيلي يرعى تكريم قادة برامج التربيه الخاصة بتعليم حفر الباطن أمير جازان يصدر عددا من القرارات الإدارية بديوان الإمارة وكيل محافظة حقل يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية أمير القصيم : علينا إعمار هذه الأرض بأشجار تتناسب مع طبيعتها حماية لها ولنا “الداود” لمنسوبي الكلية: نثق بقدرتكم على التصدي لأصحاب الفكر الضال

تعاون استراتيجي بين (داكو) و ( المخازن العمومية) لتطوير منطقة الدعم اللوجستي بمطار الملك فهد

الدمام - عبدالله السعيدي

باشرت شركة المخازن العمومية بإستلام المساحة المقررة من شركة مطارات الدمام (داكو) لتطوير منطقة دعم لوجستي بمطار الملك فهد الدولي ، ويأتي هذا الإجراء على اثر العقد المبرم مؤخراً لتأجير وإنشاء وتشغيل منطقة دعم لوجستي بمطار الملك فهد الدولي على مساحة إجمالية تقدر بـ 500 ألف متر مربع، منها 300 ألف متر مربع مخصصة للمستودعات ومرافق التخزين، و200 ألف متر مربع للخدمات لمدة 35 سنة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام (داكو) الأستاذ/ تركي بن عبدالله الجعويني، أن توقيع هذا العقد يأتي ضمن إطار تطوير خدمات المطار ومرافقه وخدماته وفقاً للخطط الاستراتيجية في تعزيز دور الشركة للوصول بالمطار إلى مستويات متقدمة من مواكبة مستجدات صناعة النقل الجوي، وتوفير جميع الخدمات التي تجعله أكثر حيوية وقدرة في أداء دوره التنموي، وكأحد الروافد الحيوية بالمملكة مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع هو جزء من متطلبات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بقطاع النقل الجوي وتأكيداً لدور الخصخصة في تطوير هذا القطاع.
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة المخازن العمومية منصور عبدالعزيز السبيعي: “نحن فخورون بشراكتنا مع شركة مطارات الدمام (داكو)، والتي سوف نقوم من خلالها بتجهيز البنية التحتية وتوفير الخدمات اللوجستية في مطار الملك فهد الدولي واتباع أساليب مبتكرة بمعايير عالمية. وبإذن الله، سنستغل خبراتنا الطويلة في هذا المجال لخدمة المطار بمرفقٍ استراتيجيٍ وحيوي للتخزين والذي سوف يساهم في نمو وتيرة الأعمال بالمنطقة عامة وبالمطار خاصة مقابل أسعار تنافسية”.
يشار إلى أن المشروع سيشمل إنشاء وتشغيل منطقة دعم لوجستي (بطريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية) ضمن حدود حرم مطار الملك فهد الدولي بالدمام على مساحة إجمالية تقدر بخمسمائة ألف متر مربع، مخصصة للمستودعات ومرافق التخزين، ومنطقة مركزية للتحكم الأمني بالإضافة إلى مناطق للخدمات.
ويتميز موقع المنطقة اللوجستية داخل مطار الملك فهد الدولي بالدمام بالقدرة على تسريع عملية الشحن والتخليص الجمركي، إضافة إلى كونه يربط بين الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط المملكة والمناطق الشمالية وباقي دول الخليج.
وسيطور المشروع على ثلاث مراحل رئيسية، ويتوقع البدء في المرحلة الأولى في بداية الربع الثاني من عام 2018 على أن يتم إكتمال المشروع في الربع الأخير من عام 2020.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>