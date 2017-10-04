نائب أمير نجران يتسلم تقرير الغرفة التجارية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة محيميد بن صالح ال شرمة يرافقه الأمين العام للغرفة صالح بن حمد كرحان .

وتسلمّ سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لأنشطة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران .

ونوه سمو الأمير تركي بن هذلول بالمبادرات التي تقدمها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة والتي كان لها الأثر في تعزيز الحراك الإقتصادي بالمنطقة .