دراسة: الوزن الزائد يؤدي بشكل مباشر لأزمة قلبية

أوضحت دراسة بريطانية حديثة، أن السمنة المفرطة تجعل القلب أكبر وأثقل، مما يزيد خطر التعرض لأزمة قلبية أو سكتة دماغية، جراء ارتفاع نسبة الدهون الكلية في الجسم. الدراسة أجراها باحثون من جامعة “كوين ماري” في لندن بالتعاون مع جامعة “أوكسفورد”، ونشرت نتائجها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبينت الدراسة أن زيادة الوزن يمكن أن تضيف ما يصل إلى 8 غرامات للقلب، وتضاعف حجمه بنحو 5%. وللتوصل لنتائج الدراسة، قام فريق البحث بمسح بالرنين المغناطيسي لـ4561 شخصا من قاعدة بيانات “Biobank” في بريطانيا. وأثبت الباحثون إلى أن هناك زيادة قدرها 4.3 في مؤشر كتلة الجسم، والتي يمكن أن تحول شخصا ما من الوزن الصحي إلى السمنة، مما يجعل القلب أثقل بكثير.

ويعد هذا الأمر مهما لأن تضخم القلب يؤدي إلى تغير حجم الأذنين، اللذين يحتويان على العقدة المسؤولة عن الإشارات الكهربائية اللازمة لاستمرار نبض القلب، وهو ما يعطل عملها ويمنع انتظام النبض. وفي حين يعرف الكثيرون منذ فترة طويلة بأن خطر الإصابة بأمراض القلب يزيد عند الإفراط في تناول الطعام بسبب زيادة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغطه، فإن هذه الدراسة توفر أول دليل على أن عامل الإفراط في الطعام يؤدي إلى تغييرات في هيكل القلب ذاته.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة من جامعة “كوين ماري”، البروفيسور ستيفن بيترسن، “نعلم جميعا أن نمط حياتنا له تأثير كبير على صحة القلب، وخاصة إذا كنا نعاني من السمنة أو زيادة الوزن، لكن الباحثين لم يفهموا تماما كيفية ارتباط الأمرين معا”.

وأضاف أن “هذا البحث، ساعدنا على إظهار كيف أن أسلوب الحياة غير الصحي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب”.

وتشير النتائج إلى أن أزمة السمنة قد تساهم في ارتفاع معدلات الرجفان الأذني أو عدم انتظام ضربات القلب، وهذا يعزز خطر الإصابة بالسكتة القلبية، لأن الأذنين يعجزان عن ضخ الدم بشكل صحيح.

وقام الباحثون بالأخذ في الاعتبار عدة عوامل من نمط الحياة التي يمكنها أن تؤثر على حجم القلب، مثل ضغط الدم والتدخين والكولستيرول والإصابة بالسكري، بالإضافة إلى قياس الأوزان اعتمادا على مؤشر كتلة الجسم.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي توضح العلاقة بين زيادة الوزن وأمراض القلب، وهي ذات أهمية بالغة لأنها توضح أن أكثر من ربع خطر الإصابة بأزمة قلبية يأتي من عوامل نمط الحياة والتي يمكن تجنبها، كما ركزت الدراسة على ضرورة تعزيز مفهوم الوقاية من السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، التي ما تزال أهم العوامل المتسببة في تلف القلب.