بيان من الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر للقيام بزيارة دولة لروسيا الاتحادية

بيان من الديوان الملكي

استجابة للدعوة المقدمة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غادر – بحفظ الله ورعايته – خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء 14 / 1 / 1439هـ الموافق 4 / 10 / 2017م، للقيام بزيارة دولة لروسيا الاتحادية يلتقي خلالها فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدداً من كبار المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.