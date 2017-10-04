أمر ملكي : خادم الحرمين ينيب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه عن المملكة

صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 23

التاريخ : 14 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر محرم عام 1439هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 4 من شهر أكتوبر عام 2017م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة .

والله ولي التوفيق ..،،،..

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود