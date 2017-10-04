 أمر ملكي : خادم الحرمين ينيب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه عن المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمر ملكي : خادم الحرمين ينيب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه عن المملكة بيان من الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر للقيام بزيارة دولة لروسيا الاتحادية أمانة الاحساء .. تشغيل محطة لـ ( فرز النفايات) بتقنيات بيئية متقدمة نائب أمير نجران يتسلم تقرير الغرفة التجارية بالمنطقة تعاون استراتيجي بين (داكو) و ( المخازن العمومية) لتطوير منطقة الدعم اللوجستي بمطار الملك فهد اتلاف اكثر من ٣٨٠٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي في الدمام الصفيان : ٤٤ محطة تصريف لمياه الامطار في حاضرة الدمام الرحيلي يرعى تكريم قادة برامج التربيه الخاصة بتعليم حفر الباطن أمير جازان يصدر عددا من القرارات الإدارية بديوان الإمارة وكيل محافظة حقل يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية أمير القصيم : علينا إعمار هذه الأرض بأشجار تتناسب مع طبيعتها حماية لها ولنا “الداود” لمنسوبي الكلية: نثق بقدرتكم على التصدي لأصحاب الفكر الضال

أمر ملكي : خادم الحرمين ينيب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه عن المملكة

أمر ملكي : خادم الحرمين ينيب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه عن المملكة
المناطق _ واس

صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 23

التاريخ : 14 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر محرم عام 1439هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 4 من شهر أكتوبر عام 2017م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة .

والله ولي التوفيق ..،،،..

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>