قناة الجزيرة القطرية تثني على دور المملكة في الحد من نفوذ إيران دون أن تشعر

على الرغم من الحملة الشرسة من قناة الجزيرة القطرية هذه الأيام ضد كل ما هو سعودي لمجرد الهجوم وانتقاص القدر والقيمة، إلا أن إحدى تلك الحملات جاءت ثناء على المملكة دون ان تنتبه لها القناة.

وجاء الخبر المصور الذي أوردته القناة القطرية على لسان ما وصفتهم بالخبراء الإسرائيليون، الذين أشادوا بتحرك المملكة في دول أفريقية ونجاحها في طرد الإيرانيين من تلك الدول.

كما جاء في الخبر المصور أن تمكن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة من فرض سيطرتها على مضيق باب المندب، وطرد المليشيات الحوثية ساهم في تقليص قدرة إيران في التأثير على الملاحة في البحر الأحمر.