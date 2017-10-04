 قناة الجزيرة القطرية تثني على دور المملكة في الحد من نفوذ إيران دون أن تشعر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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قناة الجزيرة القطرية تثني على دور المملكة في الحد من نفوذ إيران دون أن تشعر

قناة الجزيرة القطرية تثني على دور المملكة في الحد من نفوذ إيران دون أن تشعر
المناطق _ الرياض

على الرغم من الحملة الشرسة من قناة الجزيرة القطرية هذه الأيام ضد كل ما هو سعودي لمجرد الهجوم وانتقاص القدر والقيمة، إلا أن إحدى تلك الحملات جاءت ثناء على المملكة دون ان تنتبه لها القناة.
وجاء الخبر المصور الذي أوردته القناة القطرية على لسان ما وصفتهم بالخبراء الإسرائيليون، الذين أشادوا بتحرك المملكة في دول أفريقية ونجاحها في طرد الإيرانيين من تلك الدول.
كما جاء في الخبر المصور أن تمكن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة من فرض سيطرتها على مضيق باب المندب، وطرد المليشيات الحوثية ساهم في تقليص قدرة إيران في التأثير على الملاحة في البحر الأحمر.

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