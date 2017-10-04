المبارك يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للعقار

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الاستاذ عصام بن حمد المبارك شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو نائبه – حفظهما الله – على الثقة الملكية بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للعقار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يمده بالعون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لوطننا الغالي .

وبيّن معاليه أن هذه الثقة الغالية وسام يعتز ويفخر به وهو حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، مثمناً ثقة ودعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

معالي وزير الاسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مؤكدا حرصه على تحقيق تطلعات القيادة في قطاع العقار ، والسعي إلى تحقيق رؤيتها الطموحة في تنظيم وتوفير البيئة المناسبة لهذا القطاع الحيوي، والمضي قُدماً وبخطوات واثقة تُعرز مكانة المملكة دولياً .

ويُعد “المبارك” الأمين العام السابق لهيئة تقييم أحد الكفاءات الوطنية التي تبوأت عدد من المناصب القيادية لعل أبرزها عمله ملحقاً تجاريّا للمملكة في جنيف، ومديراً عاماً للتجارة الخارجية ومستشاراً لمعالي وزير التجارة، ووكيلاً مساعداً لوزارة التجارة للصناعة، ثم وكيلاً لوزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية، وكلف بالعمل أميناً عاماً لهيئة تنمية الصادرات السعودية إضافة إلى رئاسته للعديد من المجالس والفعاليات واللجان الداخلية والدولية.