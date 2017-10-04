وزارة الإسكان تعلن بدء العمل في مشروع الضاحية السكنية بالطائف الجديد

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل مشروع الضاحية السكنية بالطائف الجديد, الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، حيث يضم 10.589 وحدة سكنية على مساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع، مؤكدة أن المشروع سيضم جميع المرافق الحكومية والخدمية، وسيحقق الاستفادة القصوى من التضاريس الطبيعية للمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن المشروع يتكون من 6670 فيلا و 3919 شقة سكنية بمساحات تصل إلى 450 متراً مربعاً للقطعة الواحدة، مؤكداً أنه تم البدء في تطوير الضاحية السكنية على عدة مراحل تتضمن المرحلة الحالية التطوير الهيكلي والطرق والتسوية لمساحة 4 مليون متر مربع، وسيتم البدء في المرحلتين الثانية والثالثة خلال الأسابيع المقبلة والتي تشمل كل منها 4 مليون متر مربع ليكون إجمالي المساحة 12 مليون متر مربع.

وبيّن أن المشروع سيكون مكتمل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وسيتم توفير البنية التحتية ومقرات للمرافق الحكومية والخدمية والترفيهية، موضحاً أنه يضم عدد من مرافق رياض الأطفال بمساحة 130.412م2، ومدارس ابتدائية للبنين والبنات بمساحة 132.813م2، ومدارس متوسطة، كذلك مدارس ثانوية للبنين والبنات بمساحة 48.127م2، كما سيتم تخصيص أراض لإقامة المساجد بمساحة 127.655م2 ومسجد لصلاة الجمعة بمساحة 47.630م2 ومسجد خصص لصلاة العيد.

وأضاف أن المشروع يشمل أيضا 25 مركزاً تجارياً على مساحة 8320م2 ومركزاً للضاحية مساحته 30.050م2 و 2 للوقود و 3 مراكز إسعاف على مساحة قدرها 7.485م2، و 5 مراكز رعاية صحية و 3 مراكز شرطة و 3 مراكز للدفاع المدني، ومكتبتين وفرع للإمارة ومركز ثقافي و 4 مراكز بريدية وفرع خاص للبلدية، ومبنى للمحكمة ومركزين اجتماعيين ومحطتي كهرباء ومحطة معالجة وخزاني مياه.

وأكد أن موقع المشروع يبعد عن وسط مدينة الطائف 25 كيلو متر، وروعي فيه طبيعة المنطقة والاستفادة من المقومات الطبيعية حيث يشمل المشروع مناطق طبيعية أخرى مفتوحة وحدائق ومرافق رياضية، مشدداً على أنه سيتم مراعاة المحافظة على التضاريس الطبيعية الموجودة في المنطقة واستغلالها بشكل يخدم سكان الضاحية.

وأشار إلى أن مشروع الضاحية السكنية بالطائف يتمتع بشبكة نقل عامة تم التخطيط لها لتوضع في التنفيذ مستقبلاً، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن مشروعات وزارة الإسكان التي تستهدف من خلالها توفير السكن الملائم وزيادة تملك المواطنين للمساكن تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

يذكر أن مشروع الضاحية السكنية يأتي من بين المشروعات التي دشنها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في قصر السلام بجدة الأحد الماضي ضمن مشروعات الطائف الجديد التي تضم أيضاً مطار الطائف الجديد، ومدينة سوق عكاظ، وواحة التقنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.