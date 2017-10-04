 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7285.75 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7285.75 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7285.75 نقطة
المناطق- الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 41.37 نقطة ليقفل عند مستوى 7285.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 134 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 82 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الدريس، والواحة, وتكافل الراجحي, والعربي, وساسكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين, ومسك, وسلامة, وعناية, وعذيب للاتصالات, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.60% و 2.21% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وسابك، وملاذ للتأمين، ومشاركة ريت، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك, والراجحي، والواحة، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 5.33 نقطة ليقفل عند مستوى 3329.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 130 صفقة.

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