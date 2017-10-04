استعرض وثائق عمرها 59 عام..وزير الصحة يدشن معرض حكاية مدينة الملك سعود الطبية

دشن معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة معرض “حكاية مدينة” التابع لمدينة الملك سعود الطبية، والذي يستعرض التاريخ الطويل للمدينة ومراحل تطورها من خلال وثائق قديمة، والتي تعود إلى بداية تأسيس المدينة.. قبل 59 عاما.

جاء ذلك على هامش ملتقى قيادات الصحة الذي نظمته وزارة الصحة .

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.هيثم بن محمد الفلاح بأن مسيرة المدينة طوال هذه السنوات جاءت بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة، والتي تكللت بتميز المدينة في العديد من التخصصات النادرة بوجود كوادر طبية مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وأشار د.الفلاح إلى أن المدينة خرج منها العديد من الكفاءات المتميزة طوال هذه السنوات، ومن هنا جاءت فكرة معرض ” حكاية المدينة”، حيث يهدف لتخليد هذه المسيرة .

واختتم د. الفلاح منوها أن الهدف من هذا المعرض رصد كافة مراحل المدينة بمختلف الجوانب حتى تعلم الأجيال أن العمل الصحي في المملكة شهد قفزات نوعية بوجود رجال مخلصين .