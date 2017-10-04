 استعرض وثائق عمرها 59 عام..وزير الصحة يدشن معرض حكاية مدينة الملك سعود الطبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يتبرع بستة عشر مليون ريال للجمعيات الخيرية بالقصيم جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 3.5 مليون حبة مخدرة جراحة دقيقة تستأصل دماغ إضافي من رأس طفل حديث الولادة ببريدة سلاح الجوي البريطاني يعترض طائرة ركاب فوق الأجواء البريطانية أمير القصيم يبحث إيجاد جائزة للموظف المثالي وسبل الارتقاء بالخدمات استعرض وثائق عمرها 59 عام..وزير الصحة يدشن معرض حكاية مدينة الملك سعود الطبية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7285.75 نقطة وزارة الإسكان تعلن بدء العمل في مشروع الضاحية السكنية بالطائف الجديد المبارك يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للعقار تكليف ثلاث نساء بمناصب قيادية في “العمل والتنمية الاجتماعية” ضبط أربعة مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا وافدين بعد الاعتداء عليهم بالجوف دوريات الأمن بالخرج تقبض على خاطف الحدث

استعرض وثائق عمرها 59 عام..وزير الصحة يدشن معرض حكاية مدينة الملك سعود الطبية

استعرض وثائق عمرها 59 عام..وزير الصحة يدشن معرض حكاية مدينة الملك سعود الطبية
المناطق- الرياض
دشن معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة معرض “حكاية مدينة” التابع لمدينة الملك سعود الطبية، والذي يستعرض التاريخ الطويل للمدينة ومراحل تطورها من خلال وثائق قديمة، والتي تعود إلى بداية تأسيس المدينة.. قبل 59 عاما.
جاء ذلك على هامش ملتقى قيادات الصحة الذي نظمته وزارة الصحة .
وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.هيثم بن محمد الفلاح بأن مسيرة المدينة طوال هذه السنوات جاءت بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة، والتي تكللت بتميز المدينة في العديد من التخصصات النادرة بوجود كوادر طبية مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.
وأشار د.الفلاح إلى أن المدينة خرج منها العديد من الكفاءات المتميزة طوال هذه السنوات، ومن هنا جاءت فكرة معرض ” حكاية المدينة”، حيث يهدف لتخليد هذه المسيرة .
واختتم د. الفلاح منوها أن الهدف من هذا المعرض رصد كافة مراحل المدينة بمختلف الجوانب حتى تعلم الأجيال أن العمل الصحي في المملكة شهد قفزات نوعية بوجود رجال مخلصين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>