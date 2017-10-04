 أمير القصيم يبحث إيجاد جائزة للموظف المثالي وسبل الارتقاء بالخدمات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يبحث إيجاد جائزة للموظف المثالي وسبل الارتقاء بالخدمات

أمير القصيم يبحث إيجاد جائزة للموظف المثالي وسبل الارتقاء بالخدمات
المناطق- بريدة
حثَّ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مدراء الإدارات بديوان الإمارة , على بذل المزيد من الجهد والعمل بكل إخلاص وتفاني لخدمة المراجعين ، مشدداً على ضرورة إنهاء المعاملات دون تأخير وذلك وفق الأنظمة المتبعة ، موجهاً بمضاعفة الجهود لمواصلة متابعة سير العمل وتقديم كل ما فيه خدمة الصالح العام.
جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء ، بوكلاء ومديري الإدارات بالإمارة ، ضمن اللقاءات الدورية التي يقوم بها سمو أمير منطقة القصيم بمنسوبي الإمارة ، بحث من خلاله سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من مراجعي الإمارة ، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ـ يحفظهم الله ـ ، كما ناقش سموه آلية إيجاد جائزة الموظف المثالي لتحفيز الموظفين على التميز والإبداع وبث روح المنافسة الإيجابية بينهم ، والتي تهدف إلى العمل على ترسيخ مفاهيم التميز في العمل وزيادة الإنتاجية.
ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تلقاه المنطقة وإمارتها من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة ، مما أسهم في النهوض بمهامها وواجباتها ، مؤكداً على أهمية استخدام التقنية الحديثة المعتمدة على منهجية الحكومة الإلكترونية ، وشكر سموه منسوبي الإمارة على ما يقومون به من جهود في خدمة وطنهم ، من خلال القيام بأداء واجبهم الوظيفي مقدراً تلك الجهود ، مؤكداً أن خدمة المواطن هي المقدم على غيرها ، وواجبة لمواصلة العطاء لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ ، الحريصة على العناية بشؤون المواطن في كافة المجالات.

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