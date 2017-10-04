سلاح الجوي البريطاني يعترض طائرة ركاب فوق الأجواء البريطانية

اعترضت مقاتلة تابعة لسلاح الجوي البريطاني، اليوم، طائرة ركاب فوق الأجواء البريطانية؛ بسبب بلاغ أمني كاذب.

وقال سلاح الجو الملكي البريطاني: إنه أرسل مقاتلة من طراز “التايفون” لاعتراض طائرة “ريان إير” القادمة من كاوناس الليتواني إلى مطار لوتن بالقرب من العاصمة لندن.

وأضاف أنه نجح في إجبار الطائرة على تحويل مسارها إلى مطار ستانستيد شرق المدينة لدواعٍ أمنية.

وأفاد مصدر بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادثة، التي اتضح فيما بعد أنها جاءت نتيجة بلاغ أمني كاذب تم تسجيله في ليتوانيا بخصوص وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة.