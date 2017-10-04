 سلاح الجوي البريطاني يعترض طائرة ركاب فوق الأجواء البريطانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 محرّم 1439 هجريا, الموافق 4 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سلاح الجوي البريطاني يعترض طائرة ركاب فوق الأجواء البريطانية أمير القصيم يبحث إيجاد جائزة للموظف المثالي وسبل الارتقاء بالخدمات استعرض وثائق عمرها 59 عام..وزير الصحة يدشن معرض حكاية مدينة الملك سعود الطبية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7285.75 نقطة وزارة الإسكان تعلن بدء العمل في مشروع الضاحية السكنية بالطائف الجديد المبارك يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للعقار تكليف ثلاث نساء بمناصب قيادية في “العمل والتنمية الاجتماعية” ضبط أربعة مواطنين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا وافدين بعد الاعتداء عليهم بالجوف دوريات الأمن بالخرج تقبض على خاطف الحدث في خطة فرضية .. انهيار مبنى ببريدة نتج عنه إصابات واحتجازات والدفاع المدني يتدخل قناة الجزيرة القطرية تثني على دور المملكة في الحد من نفوذ إيران دون أن تشعر أمر ملكي : خادم الحرمين ينيب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه عن المملكة

سلاح الجوي البريطاني يعترض طائرة ركاب فوق الأجواء البريطانية

سلاح الجوي البريطاني يعترض طائرة ركاب فوق الأجواء البريطانية
المناطق- واس

اعترضت مقاتلة تابعة لسلاح الجوي البريطاني، اليوم، طائرة ركاب فوق الأجواء البريطانية؛ بسبب بلاغ أمني كاذب.

وقال سلاح الجو الملكي البريطاني: إنه أرسل مقاتلة من طراز “التايفون” لاعتراض طائرة “ريان إير” القادمة من كاوناس الليتواني إلى مطار لوتن بالقرب من العاصمة لندن.

وأضاف أنه نجح في إجبار الطائرة على تحويل مسارها إلى مطار ستانستيد شرق المدينة لدواعٍ أمنية.

وأفاد مصدر بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادثة، التي اتضح فيما بعد أنها جاءت نتيجة بلاغ أمني كاذب تم تسجيله في ليتوانيا بخصوص وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>